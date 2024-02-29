Раскрыта истинная причина, почему принц Луи раньше покинул коронацию Чарльза ІІІ

Дедушка принца Луи, британский монарх Чарльз ІІІ, был коронован 6 мая 2023 года. На церемонии появились все трое его внуков от сына Уильяма, однако принц Гарри прибыл в Вестминстерское аббатство сам.

Королевские наблюдатели заметили, что младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, покинул коронацию своего дедушки, короля Чарльза III, и королевы Камиллы преждевременно. Об этом пишет Hello Magazine.

Выход маленького принца был запланирован перед исторической церемонией в Вестминстерском аббатстве. Событие длилось два часа, поэтому из-за своего малого возраста пятилетний Луи тихо покинул службу вместе с няней Марией Терезой Туррион Борралло.

Это было первое грандиозное официальное мероприятие, на котором присутствовал младший сын принца и принцессы Уэльских, ведь Луи не взяли на похороны его прабабушки, королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

Семья Уэльских на коронации Чарльза III Фото: Getty Images

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон на коронации дедушки

Луи присоединился к торжествам во время королевской процессии. Тем временем его старший брат Джордж и сестра Шарлотта остались на длительной службе.

В отличие от Платинового юбилея покойной прабабушки, где Луи порадовал публику своими забавными эмоциями, младший наследник Уэльских спокойно держался за руку со своей старшей сестрой Шарлоттой, когда входил в Вестминстерское аббатство.

Принц Луи на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II Фото: Getty Принц Луи на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II Фото: Getty

Тем не менее, впоследствии принц Луи зевнул, что попало на камеру.

Принц Луи и принцесса Шарлотта на коронации дедушки Фото: Getty Images

Пятилетний Луи был по-королевски одет на особый день своего дедушки в тунику Hainsworth Garter Blue Doeskin со специально разработанными кружевными украшениями на воротнике, манжетах и спереди, изготовленными на заказ портными Savile Row Dege and Skinner.

Принц Луи и принцесса Шарлотта на коронации дедушки Фото: Getty Images

В конце службы юный принц покинул Вестминстерское аббатство вместе с Шарлоттой и своими родителями и встретился с Джорджем, который был одним из почетных пажей дедушки Чарльза. Затем семья Уэльских вернулась в Букингемский дворец в карете во время большой коронационной процессии.

Принц Джордж был пажем на коронации дедушки Фото: Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон рассказывала о нервах своих детей перед историческим событием

"Они взволнованы, но немного нервозны, очевидно, из-за большого дня, который впереди. Но они не могут дождаться", — признавалась многодетная мама.

Что нужно знать о Джордже, Шарлотте и Луи

Старший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые поженились в 2011 году, принц Джордж Александр Луи, родился в крыле Линдо в больнице Святой Марии 22 июля 2013 года. Он является вторым в очереди на британский престол после отца Уильяма.

Принцесса Шарлотта и принц Луи, рожденные в 2015 и 2018 годах соответственно, также будут исполнять королевские обязанности в будущем.

Король Чарльз ІІІ с сыном Уильямом и внуком Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

Принц Луи — любимец публики

На пятый день рождения в 2023 году были опубликованы фотографии, на которых молодой член британской королевской семьи играет с мамой в тачке. Луи выглядел очень счастливым на серии кадров.

Принц Луи Фото: princeandprincessofwales/instagram

Через несколько недель после коронации дедушки Луи состоялось официальное празднование дня рождения короля парадом Trooping the Colour. Впрочем, фактический день рождения суверена отмечают в ноябре.

Луи веселился и "корчил мордочки" во время королевских мероприятий 17 июня 2023 года.

На одном из кадров видно, как правнук покойной королевы Елизаветы II зажимает нос, сидя в карете рядом со своей сестрой Шарлоттой. Впрочем, наследница Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже, судя по всему, привыкла к забавному поведению младшего брата и даже не реагировала на него.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Пятилетний Луи много раз "демонстрировал свой характер" на публике, однако одним из недавних курьезов стала рождественская служба 2023 года. Сын Кейт Миддлтон задул свечу принцессы Шарлотты в церкви. Впрочем, старшая сестренка улыбалась и не обиделась на Луи.

Принц Луи задул свечу принцессы Шарлотты во время рождественской службы Фото: Getty Images

Напомним, суперняня рассказала, почему принц Луи капризничает на публике.

Также Фокус писал о музыкальном вкусе принца Луи.