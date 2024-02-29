Раскрыта истинная причина, почему принц Луи раньше покинул коронацию Чарльза ІІІ
Дедушка принца Луи, британский монарх Чарльз ІІІ, был коронован 6 мая 2023 года. На церемонии появились все трое его внуков от сына Уильяма, однако принц Гарри прибыл в Вестминстерское аббатство сам.
Королевские наблюдатели заметили, что младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, покинул коронацию своего дедушки, короля Чарльза III, и королевы Камиллы преждевременно. Об этом пишет Hello Magazine.
Выход маленького принца был запланирован перед исторической церемонией в Вестминстерском аббатстве. Событие длилось два часа, поэтому из-за своего малого возраста пятилетний Луи тихо покинул службу вместе с няней Марией Терезой Туррион Борралло.
Это было первое грандиозное официальное мероприятие, на котором присутствовал младший сын принца и принцессы Уэльских, ведь Луи не взяли на похороны его прабабушки, королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон на коронации дедушки
Луи присоединился к торжествам во время королевской процессии. Тем временем его старший брат Джордж и сестра Шарлотта остались на длительной службе.
В отличие от Платинового юбилея покойной прабабушки, где Луи порадовал публику своими забавными эмоциями, младший наследник Уэльских спокойно держался за руку со своей старшей сестрой Шарлоттой, когда входил в Вестминстерское аббатство.
Тем не менее, впоследствии принц Луи зевнул, что попало на камеру.
Пятилетний Луи был по-королевски одет на особый день своего дедушки в тунику Hainsworth Garter Blue Doeskin со специально разработанными кружевными украшениями на воротнике, манжетах и спереди, изготовленными на заказ портными Savile Row Dege and Skinner.
В конце службы юный принц покинул Вестминстерское аббатство вместе с Шарлоттой и своими родителями и встретился с Джорджем, который был одним из почетных пажей дедушки Чарльза. Затем семья Уэльских вернулась в Букингемский дворец в карете во время большой коронационной процессии.
Ранее Кейт Миддлтон рассказывала о нервах своих детей перед историческим событием
"Они взволнованы, но немного нервозны, очевидно, из-за большого дня, который впереди. Но они не могут дождаться", — признавалась многодетная мама.
Что нужно знать о Джордже, Шарлотте и Луи
Старший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые поженились в 2011 году, принц Джордж Александр Луи, родился в крыле Линдо в больнице Святой Марии 22 июля 2013 года. Он является вторым в очереди на британский престол после отца Уильяма.
Принцесса Шарлотта и принц Луи, рожденные в 2015 и 2018 годах соответственно, также будут исполнять королевские обязанности в будущем.
Принц Луи — любимец публики
На пятый день рождения в 2023 году были опубликованы фотографии, на которых молодой член британской королевской семьи играет с мамой в тачке. Луи выглядел очень счастливым на серии кадров.
Через несколько недель после коронации дедушки Луи состоялось официальное празднование дня рождения короля парадом Trooping the Colour. Впрочем, фактический день рождения суверена отмечают в ноябре.
Луи веселился и "корчил мордочки" во время королевских мероприятий 17 июня 2023 года.
На одном из кадров видно, как правнук покойной королевы Елизаветы II зажимает нос, сидя в карете рядом со своей сестрой Шарлоттой. Впрочем, наследница Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже, судя по всему, привыкла к забавному поведению младшего брата и даже не реагировала на него.
Пятилетний Луи много раз "демонстрировал свой характер" на публике, однако одним из недавних курьезов стала рождественская служба 2023 года. Сын Кейт Миддлтон задул свечу принцессы Шарлотты в церкви. Впрочем, старшая сестренка улыбалась и не обиделась на Луи.
Напомним, суперняня рассказала, почему принц Луи капризничает на публике.
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