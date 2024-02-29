Розкрита справжня причина, чому принц Луї раніше покинув коронацію Чарльза ІІІ

Дідусь принца Луї, британський монарх Чарльз ІІІ, був коронований 6 травня 2023 року. На церемонії зʼявилися всі троє його онуків від сина Вільяма, проте принц Гаррі прибув у Вестмінстерське абатство сам.

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Королівські спостерігачі помітили, що молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принц Луї, покинув коронацію свого дідуся, короля Чарльза ІІІ, та королеви Каміллу передчасно. Про це пише Hello Magazine.

Вихід маленького принца був запланований перед історичною церемонією у Вестмінстерському абатстві. Подія тривала дві години, тому через свій малий вік п'ятирічний Луї тихо покинув службу разом зі своєю нянею Марією Терезою Турріон Борралло.

Це був перший грандіозний офіційний захід, на якому був присутній менший син принца та принцеси Уельських, адже Луї не взяли на похорони його прабабусі, королеви Єлизавети II, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.

Родина Уельських на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон на коронації дідуся

Луї приєднався до урочистостей під час Королівської процесії. Тим часом його старший брат Джордж і сестра Шарлотта залишилися на тривалій службі.

На відміну від Платинового ювілею покійної прабабусі, де Луї порадував публіку своїми кумедними емоціями, менший спадкоємець Уельських спокійно тримався за руку зі своєю старшою сестрою Шарлоттою, коли входив у Вестмінстерське абатство.

Принц Луї на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Принц Луї на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty

Тим не менш, згодом принц Луї позіхав, що потрапило на камеру.

Принц Луї та принцеса Шарлотта на коронації дідуся Фото: Getty Images

Пʼятирічний Луї був по-королівськи одягнений на особливий день свого дідуся в туніку Hainsworth Garter Blue Doeskin зі спеціально розробленими мереживними прикрасами на комірі, манжетах і спереду, виготовленими на замовлення кравцями Savile Row Dege and Skinner.

Принц Луї та принцеса Шарлотта на коронації дідуся Фото: Getty Images

Наприкінці служби юний принц покинув Вестмінстерське абатство разом із Шарлоттою та своїми батьками та зустрівся з Джорджем, який був одним із почесних пажів дідуся Чарльза. Потім сім'я Уельських повернулася до Букінгемського палацу в кареті під час великої коронаційної процесії.

Принц Джордж був пажем на коронації дідуся Фото: Getty Images

Раніше Кейт Міддлтон розповідала про нерви своїх дітей перед історичною подією

"Вони схвильовані, але трохи знервовані, очевидно, через великий день, який попереду. Але вони не можуть дочекатися", — зізнавалася багатодітна мама.

Що потрібно знати про Джорджа, Шарлотту та Луї

Старша дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, які одружилися у 2011 році, принц Джордж Олександр Луї, народився у крилі Ліндо в лікарні Святої Марії 22 липня 2013 року. Він є другим у черзі на британський престол після батька Вільяма.

Принцеса Шарлотта і принц Луї, народжені в 2015 і 2018 роках відповідно, також виконуватимуть королівські обов'язки в майбутньому.

Король Чарльз ІІІ із сином Вільямом та онуком Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

Принц Луї — улюбленець публіки

На п'ятий день народження у 2023 році були опубліковані фотографії, на яких молодий член британської королівської родини бавиться з мамою в тачці. Луї виглядав дуже щасливим на серії фотографій.

Принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

За кілька тижнів після коронації дідуся Луї відбулося офіційне святкування дня народження короля парадом Trooping the Colour. Втім, фактичний день народження суверена відзначають у листопаді.

Луї веселився і "корчив пики" під час королівських заходів 17 червня 2023 року.

На одному із кадрів видно, як правнук покійної королеви Єлизавети ІІ затискає ніс, сидячи в кареті поряд зі своєю сестрою Шарлоттою. Втім, спадкоємиця Кейт Міддлтон та принца Вільяма уже, судячи з усього, звикла до кумедної поведінки меншого брата і навіть не реагувала на нього.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Пʼятирічний Луї багато разів "демонстрував свій характер" на публіці, проте одним з нещодавних курйозів стала різдвяна служба 2023. Син Кейт Міддлтон задув свічку принцеси Шарлотти в церкві. Втім, старша сестричка посміхалася та не образилася на Луї.

Принц Луї задув свічку принцеси Шарлотти під час різдвяної служби Фото: Getty Images

Нагадаємо, суперняня розповіла, чому принц Луї капризує на публіці.

Також Фокус писав про музичний смак принца Луї.