Ей было всего 31 год: умерла известная певица Кэт Дженис

У певицы остался 7-летний сын, которому она оставила в наследство свои песни. Когда состоится прощание пока не известно.

Известная американская певица Кэтрин Дженис Ипсан, которая почти два года боролась с раком, умерла. Событие случилось сегодня, 29 февраля, это на странице певицы в инстаграм сообщили родные.

"Этим утром, из дома своего детства и в окружении любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного Творца", — написал брат Кот.

Известно, что последние дни своей жизни Кейт провела в Аннандейле. Он также поблагодарил всех поклонников, которые поддержали певицу в ее творчестве.

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Отметим, что в марте 2022 года у певицы обнаружили новообразование в области шеи. Врачи диагностировали Кейт редкую болезнь — саркому. После диагноза певица перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. Уже летом ей стало лучше и она была в ремиссии. Однако через год, в июне 2023 года, болезнь вернулась, однако на этот раз рак поразил ее легкие. Уже в начале 2024 года стало известно, что врачи диагностировали, что Кейт осталось жить несколько месяцев.

После того, как певица узнала о своем диагнозе она еще успела записать новый альбом Modern Medicine. В частности, она создала трек под названием Dance You Outta My Head. Эта песня набрала огромную популярность, поскольку поклонники таким образом решили продемонстрировать певице поддержку в ее борьбе. Еще при жизни певица завещала эту песню своему 7-летнему сыну Лорену.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Юрий Ворожко, за благотворительной деятельностью которого следила миллионная аудитория, умер во время тренировки в бассейне. Как впоследствии выяснила экспертиза, смерть наступила в результате механической асфиксии (захлебнулся водой). В результате полиция открыла уголовное дело и начала следствие.