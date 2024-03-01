Королевская семья ответила на спекуляции вокруг состояния Кейт Миддлтон

Пока Кейт не дает о себе знать, сторонники теорий заговоров строят все более невероятные предположения о том, что на самом деле происходит с принцессой Уэльской.

Чем дольше принцесса Уэльская не появляется на публике, тем больше слухов и домыслов становится вокруг нее. Многие поклонники королевской семьи всерьез обеспокоены ее отсутствием и опасаются чего-то плохого. Настораживает их и поведение принца Уильяма, который в последние минуты отменяет свое участие в важных мероприятиях из-за личных причин. В связи с этим Кенгсингтонский дворец вынужден был опубликовать новое заявление о Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail.

"В январе Кенсингтонский дворец разъяснил сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять только существенные обновления. Это руководство остается в силе. Принцесса Уэльская продолжает чувствовать себя хорошо", – заявил представитель дворца.

Как ранее уже сообщалось, Кейт полностью сосредоточилась на восстановлении и планирует вернуться к своим обязанностям члена королевской семьи после пасхи.

По словам врачей, процесс восстановления после подобной операции на брюшной полости может составлять от полугода до девяти месяцев.

Недавно королевские обозреватели отмечали, что монаршей семье необходимо объяснить, почему принц Уильям отсутствовал на службе памяти, посвященной королю Греции Константину. Не было на ней и короля, который проходит лечение от рака. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке королевскую семью представляла Камилла, которая проплакала большую часть службы.

"Уильям должен был знать, что его необъяснимое отсутствие попадет в заголовки мировых новостей, несмотря на то, что источники уверяли СМИ, что это не связано со здоровьем Кэтрин. После этого дворец хранил молчание, поэтому спекуляции продолжаются. "Королевская семья, очевидно, имеет право на неприкосновенность частной жизни, но то, в какой степени это право реализуется, всегда обсуждалось. Отсутствие разъяснений в случае возникновения непредвиденных обстоятельств — это подарок для теоретиков заговора. И очевидно, что сейчас время, когда королевская семья, в которой только четверым из работающих членов меньше 70 лет, находится под огромным давлением", – заявил журналист Ричард Фицуильямс

Ранее Фокус писал, как принц Уильям и король Чарльз помогли Кейт Миддлтон "дорасти" до ее роли.