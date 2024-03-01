Отсутствие принца Уильяма на важном событии напугало экспертов

Король Греции Константин умер 10 января 2023 года в возрасте 82 лет. Он был последним сувереном страны до упразднения монархии в 1973 году. Накануне состоялась служба по покойному королю в Виндзоре.

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Отсутствие принца Уильяма на службе по его покойному крестному отцу, королю Греции Константину, обеспокоило экспертов. Об этом пишет Daily Mail.

Несколько королевских экспертов рассказали, стоит ли общественности волноваться из-за отсутствия принца Уэльского в часовне Святого Георгия в поместье Виндзор в конце февраля 2024 года.

Кенсингтонский дворец сообщил, что будущему королю Великобритании пришлось пропустить службу по "личным причинам". Никакой другой информации они не предоставили.

Некоторые предполагали, что это произошло из-за жены Уильяма Кейт Миддлтон, которая выздоравливает после плановой операции на брюшной полости, которую она перенесла в начале 2024 года.

Однако в том же заявлении Кенсингтонский дворец отметил, что принцесса Уэльская "поживает хорошо".

Принц Уильям Фото: Getty Images

"Константин был его крестным отцом и был очень близок ко всем членам королевской семьи, в частности к королю Чарльзу, и он хотел бы, чтобы Уильям присутствовал", — отметил королевский биограф Фил Дампир.

Поскольку принц Уэльский должен был выступить на церемонии и живет совсем недалеко от часовни, отсутствие всерьез обеспокоило экспертов и сторонников монаршей семьи.

Король Греции Константин и принц Уильям Фото: Getty

Ребекка Инглиш, королевский репортер, которая посетила службу в Виндзоре, призналась, что гостям также рассказали о "личных" причинах отсутствия Уильяма, не предоставив дополнительной информации.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Короля Чарльза III не было, поскольку он лечится от рака и довольно редко выходит на публику. Королева Камилла прибыла в часовню в Виндзоре вместе с другими членами королевской семьи: принцем Эндрю, Сарой Фергюсон, принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци, принцессой Анной и Зарой Тиндалл и ее мужем Майком Тиндаллом.

Напомним, как Кейт Миддлтон помогает королю Чарльзу ІІІ выздоравливать.

Также Фокус писал о появлении короля и королевы Испании на службе за королем Греции.