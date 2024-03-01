Жених Меган Фокс изменил сценическое имя: как теперь зовут певца

У Колсона Бэйкера начался период активных трансформаций, которые затронули не только его тело.

33-летний американский рэпер Колсон Бэйкер, больше известный под сценическим именем Machine Gun Kelly, который недавно удивил фанатов трансформацией своих татуировок в одно черное полотно, теперь решил изменить и сценическое имя. Теперь жених актрисы Меган Фокс на потоковых сервисах Spotify и Apple Music значится как "mgk"

Это произошло после того, как возникли предположения, что артист сменил имя, когда в ноябре прошлого года на мероприятии GQ "Человек года" он попросил фотографов называть его Machine. Правда, вскоре после этого он вернулся к прозвищу Machine Gun Kelly.

Музыкан никак не прокомментировал последние изменения.

Он продолжает оставаться в центре внимания после того, как всю верхнюю часть своего тела забил черной краской, спрятав под ней 83 разрозненные татуировки. На это ушло 78 часов и 44 иголки.

Таким способом он решил показать Меган Фокс, что она очень важна для него, и в будущем он планирует строить с ней длительные и крепкие отношения.

На трансформации решилась и сама Меган. Не так давно она продемонстрировала на публике левую руку, которая от плеча до запястья разрисована огромной татуировкой. Она также покрасила волосы в розовый цвет, как и ее бойфренд.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс сравнила себя с украинской секс-куклой и нарвалась на скандал.