Россию не допустили к участию в конкурсе красоты "Мисс Мира" после буллинга украинки на "Мисс Европа"

В начале полномасштабной войны Украина обращалась с просьбой не допускать Россию ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми комитет "Мисс Украина" сотрудничает, но это произошло только в 2024 году.

Россия не будет участвовать в главном международном конкурсе красоты "Мисс Мира". Об этом в Instagram сообщила директор конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

Еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины она обратилась с письменной просьбой и видео-обращением не допускать страну-агрессора ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми комитет "Мисс Украина" сотрудничает. Благодаря директору конкурса "Мисс Мира" Джулии Морли теперь приняли положительное решение по этому вопросу.

Это произошло после того, как Милена Мельничук, представительница Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024", поделилась своим опытом и впечатлениями от участия в соревновании. По ее словам, на мероприятии ее унижали и травили.

Девушка рассказала, что ее заставляли, чтобы она фотографировалась с россиянкой. В ответ украинка агрессивно отказывала, а ей угрожали. Представительница РФ самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сделать фото, хотя украинка постоянно от нее пыталась спрятаться.

Представительница России набросилась на украинку Милену Мельничук в автобусе, обзывая ее нецензурной лексикой. Это было зафиксировано на видео.

Напомним, 5 февраля из-за подробностей личной жизни украинка Каролина Шиино потеряла титул Мисс Япония 2024. Каролина Шиино одержала победу на Мисс Япония 2024 и стала первой за всю историю натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе красоты. Однако обладательницей титула девушка пробыла не долго.