Никогда не выбрасывайте: 4 способа использовать косточку авокадо

Авокадо — невероятно полезный фрукт, который насыщает наш организм важными питательными веществами, в частности полезными жирами. Но, съев мягкую часть, не выбрасывайте косточку, ведь ее также можно использовать для приготовления пищи и красоты.

Ни для кого не секрет, что авокадо – популярный суперпродукт, и это неудивительно, поскольку эти вкусные фрукты очень полезны для здоровья. И хотя большинство из нас, разрезая авокадо, вынимают мякоть и выбрасывают косточку, есть множество способов использовать ее с пользой. Перед вами несколько идей, что можно сделать с косточкой авокадо. Об этом пишет First For Women.

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Приготовьте чай

Фото: Freepik

Один из самых простых способов использовать косточки — это заварить чай. "Косточки авокадо можно использовать для приготовления легкого чая с землистым вкусом", — делится Лидия Симс. Вы можете добавить немного меда, корицы или имбиря, чтобы сбалансировать вкус. Доказано, что этот домашний чай помогает снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение.

Что вам понадобится:

одна или две косточки авокадо, высушенные не менее 3 дней.

3-4 стакана воды

мед и специи по вкусу.

Как приготовить:

Промойте семена авокадо в прохладной проточной воде, чтобы удалить весь мусор.

Добавьте косточки и воду в чайник или небольшую кастрюлю, затем доведите до кипения в течение 5–10 минут или до мягкости.

Снимите кожицу, затем натрите или нарежьте мягкие отваренные косточки авокадо на более мелкие кусочки. Верните их обратно в чайник или кастрюлю и кипятите еще 10 минут.

Снимите с огня и процедите. Подсластите медом или специями по вкусу.

Настаивайте масла

Фото: freepik

Вы также можете использовать косточки авокадо, чтобы придать неповторимый вкус маслу. "Вы действительно можете использовать их, чтобы придать маслам тонкий, землистый вкус", — говорит Джессика Рандхава. "Просто очистите косточку, осторожно поджарьте, чтобы улучшить вкус, а затем дайте ей настояться в выбранном вами масле на слабом огне в течение нескольких часов. В результате получается масло с уникальным вкусом, которое может придать изюминку вашим салатам и маринадам". Перед использованием обязательно процедите масло, чтобы убедиться, что вы удалили все фрагменты косточки.

Сделайте натуральный краситель

Если в свободное время вам нравится мастерить или работать с пряжей, косточки авокадо могут вам пригодиться! "Вы можете использовать косточки авокадо, извлекая из них цвет", — объясняет кулинар Тхань Данг, основатель. "Их можно использовать для создания натурального красителя для различных проектов".

Сначала удалите остатки мякоти авокадо из косточек и убедитесь, что они чистые и сухие. Затем разрежьте косточки авокадо на более мелкие кусочки с помощью ножа или натрите их на терке. "Части меньшего размера обнажают большую площадь поверхности, что способствует извлечению цвета", — добавляет Данг. Поместите кусочки косточки в кастрюлю и добавьте воду, чтобы полностью их покрыть. Доведите воду до кипения, затем варите 1–2 часа.

После этого с помощью марли или сита извлеките твердые части и дайте жидкости полностью остыть. "Вы можете использовать его для окрашивания тканей, пряжи или других материалов, окунув их в краситель и дав ему впитаться для достижения желаемого цвета", — объясняет он. "Если вы не планируете использовать краситель сразу, храните его в закрытом контейнере в холодильнике". Но так как это натуральный краситель, то лучше использовать его как можно скорее, поскольку он не обладает такой же стойкостью, как синтетические варианты.

Приготовьте ополаскиватель для волос

Фото: Freepik

Из косточки авокадо можно сделать натуральны ополаскиватель для волос, который будет работать не хуже дорогих средств. "Одно из моих любимых применений косточек авокадо — приготовление домашнего ополаскивателя для роста волос", — говорит Хоуна Беч.

Как сделать: доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте несколько раздавленных косточек. Уменьшите огонь и варите 20 минут, затем снимите с огня. Дайте полностью остыть, прежде чем процеживать.

"Настоянную воду перелейте в спрей и наносите на кожу головы несколько раз в неделю во время массажа", — добавляет Бек. "Считается, что витамины и минералы в косточках авокадо улучшают кровообращение и питают фолликулы от корней до кончиков".

Напомним, как научиться "дозревать" авокадо дома, чтобы всегда иметь под рукой.спелый фрукт

Ранее Фокус писал о том, что лютеин, который содержится как в авокадо, так и в оливковом масле, представляет собой каротиноид — тип растительного соединения, которое, как было обнаружено, улучшает здоровье глаз.

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