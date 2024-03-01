Никогда не выбрасывайте: 4 способа использовать косточку авокадо
Авокадо — невероятно полезный фрукт, который насыщает наш организм важными питательными веществами, в частности полезными жирами. Но, съев мягкую часть, не выбрасывайте косточку, ведь ее также можно использовать для приготовления пищи и красоты.
Ни для кого не секрет, что авокадо – популярный суперпродукт, и это неудивительно, поскольку эти вкусные фрукты очень полезны для здоровья. И хотя большинство из нас, разрезая авокадо, вынимают мякоть и выбрасывают косточку, есть множество способов использовать ее с пользой. Перед вами несколько идей, что можно сделать с косточкой авокадо. Об этом пишет First For Women.
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Приготовьте чай
Один из самых простых способов использовать косточки — это заварить чай. "Косточки авокадо можно использовать для приготовления легкого чая с землистым вкусом", — делится Лидия Симс. Вы можете добавить немного меда, корицы или имбиря, чтобы сбалансировать вкус. Доказано, что этот домашний чай помогает снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение.
Что вам понадобится:
- одна или две косточки авокадо, высушенные не менее 3 дней.
- 3-4 стакана воды
- мед и специи по вкусу.
Как приготовить:
- Промойте семена авокадо в прохладной проточной воде, чтобы удалить весь мусор.
- Добавьте косточки и воду в чайник или небольшую кастрюлю, затем доведите до кипения в течение 5–10 минут или до мягкости.
- Снимите кожицу, затем натрите или нарежьте мягкие отваренные косточки авокадо на более мелкие кусочки. Верните их обратно в чайник или кастрюлю и кипятите еще 10 минут.
- Снимите с огня и процедите. Подсластите медом или специями по вкусу.
Настаивайте масла
Вы также можете использовать косточки авокадо, чтобы придать неповторимый вкус маслу. "Вы действительно можете использовать их, чтобы придать маслам тонкий, землистый вкус", — говорит Джессика Рандхава. "Просто очистите косточку, осторожно поджарьте, чтобы улучшить вкус, а затем дайте ей настояться в выбранном вами масле на слабом огне в течение нескольких часов. В результате получается масло с уникальным вкусом, которое может придать изюминку вашим салатам и маринадам". Перед использованием обязательно процедите масло, чтобы убедиться, что вы удалили все фрагменты косточки.
Сделайте натуральный краситель
Если в свободное время вам нравится мастерить или работать с пряжей, косточки авокадо могут вам пригодиться! "Вы можете использовать косточки авокадо, извлекая из них цвет", — объясняет кулинар Тхань Данг, основатель. "Их можно использовать для создания натурального красителя для различных проектов".
Сначала удалите остатки мякоти авокадо из косточек и убедитесь, что они чистые и сухие. Затем разрежьте косточки авокадо на более мелкие кусочки с помощью ножа или натрите их на терке. "Части меньшего размера обнажают большую площадь поверхности, что способствует извлечению цвета", — добавляет Данг. Поместите кусочки косточки в кастрюлю и добавьте воду, чтобы полностью их покрыть. Доведите воду до кипения, затем варите 1–2 часа.
После этого с помощью марли или сита извлеките твердые части и дайте жидкости полностью остыть. "Вы можете использовать его для окрашивания тканей, пряжи или других материалов, окунув их в краситель и дав ему впитаться для достижения желаемого цвета", — объясняет он. "Если вы не планируете использовать краситель сразу, храните его в закрытом контейнере в холодильнике". Но так как это натуральный краситель, то лучше использовать его как можно скорее, поскольку он не обладает такой же стойкостью, как синтетические варианты.
Приготовьте ополаскиватель для волос
Из косточки авокадо можно сделать натуральны ополаскиватель для волос, который будет работать не хуже дорогих средств. "Одно из моих любимых применений косточек авокадо — приготовление домашнего ополаскивателя для роста волос", — говорит Хоуна Беч.
Как сделать: доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте несколько раздавленных косточек. Уменьшите огонь и варите 20 минут, затем снимите с огня. Дайте полностью остыть, прежде чем процеживать.
"Настоянную воду перелейте в спрей и наносите на кожу головы несколько раз в неделю во время массажа", — добавляет Бек. "Считается, что витамины и минералы в косточках авокадо улучшают кровообращение и питают фолликулы от корней до кончиков".
Напомним, как научиться "дозревать" авокадо дома, чтобы всегда иметь под рукой.спелый фрукт
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