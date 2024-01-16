Только не в духовке: 4 способа быстро сделать авокадо мягким и спелым

Что может быть хуже неспелого авокадо на завтрак… Чтобы избежать этой неприятности, научитесь "дозревать" авокадо дома и всегда иметь спелый фрукт под рукой.

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Авокадо — питательный фрукт, известный высоким содержанием полезных для сердца ненасыщенных жиров. Его можно добавлять в салаты, класть на бутерброды или превращать в гуакамоле для хрустящих тостов. Но не всегда в супермаркете можно найти спелый авокадо. Но выход есть! Вы можете помочь авокадо созреть быстрее, увеличив количество этилена, который вырабатывает авокадо. Попробуйте хранить его вместе с другими фруктами или в упаковке, которая удерживает этилен. Об этом пишет Healthline.

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Как созревает авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо созревает не на дереве, а только после сбора. Некоторые исследования показывают, что авокадо может висеть на дереве в течение 12 месяцев, не созревая. Это разновидность климактерических фруктов, а это означает, что они производят выброс этилена, когда приходит время созревания. Этилен является основным гормоном в климактерических плодах и отвечает за процесс их созревания. К другим типам климактерических фруктов относят бананы, груши и помидоры.

Содержание жира в авокадо увеличивается по мере роста на дереве, но его характерная маслянистая текстура и вкус формируются именно во время созревания.

Производители авокадо часто покрывают его воском, чтобы уменьшить потерю воды, хранят при низких температурах или обрабатывают химическим веществом, блокирующим этилен (1-метилциклопропаном (1-MCP), чтобы замедлить их созревание во время доставки по всему миру. Эффект 1-MCP длится около 20 дней. По истечении этого времени выработка этилена снова увеличивается, и плоды созревают.

Независимо от того, сорвали ли вы авокадо с дерева или купили его в магазине, вот четыре способа ускорить его созревание.

Бумажный пакет

Фото: Freepik

Авокадо производит газ этилен и исследования показывают, что помещение фрукта в среду, богатую этиленом, еще больше увеличивает выработку этилена и ускоряет созревание.

Для этого поместите фрукт в коричневый бумажный пакет или газету. Это поможет задерживать этилен и позволит авокадо дозреть быстрее. При использовании этого метода для полного созревания может потребоваться 3–4 дня.

Получить такой же эффект с помощью пластиковых пакетов не получится, так как они не пористые как бумага.

Теплое место

Хранение авокадо в холодильнике, на подоконнике или другом холодном месте замедляет созревание. Однако исследования показывают, что хранение авокадо при температуре 20 ℃ сокращает время созревания по сравнению с более низкой температурой 13 ℃, поскольку при более высокой температуре образуется больше этилена.

Температура в кладовке обычно колеблется в пределах 10–21 ℃, что, вероятно, делает ее подходящим местом для хранения авокадо в бумажном пакете или другом материале, которое поможет сохранить тепло.

Соседство с бананами

Как и авокадо, бананы — это климактерический фрукт, который производит большое количество этилена. Богатый этиленом воздух ускоряет созревание, побуждая близлежащие фрукты самостоятельно производить больше этилена. Таким образом, если хранить авокадо рядом с бананами, оно быстрее созреет. Полное созревание в теплом месте в соседстве с бананами может занять 1–2 дня.

Обязательно проверяйте авокадо ежедневно, чтобы избежать перезревания плодов.

Пищевая пленка

Если вы разрезали неспелое авокадо, соедините разрезанные половинки вместе, плотно оберните пищевой пленкой и храните в холодильнике

Исследования показывают, что покрытие авокадо полиэтиленовым воском низкой плотности — лучший способ уменьшить потерю влаги, но использование пищевой пленки может достичь того же эффекта.

Кроме того, разрезанное авокадо продолжает производить этилен и будет созревать, хотя и медленнее из-за хранения в холодильнике.

Возможно вы слышали, что при нагревании авокадо созревает, поэтому есть рекомендации нагреть его в микроволновке или духовке. Однако это миф. Нет научного подтверждения того, что нагревание авокадо помогает ему мгновенно дозреть. Таким образом, несмотря на общепринятые тенденции, нагревание недозрелого авокадо в микроволновой печи или духовке может смягчить его, но не дозреть по-настоящему. И хотя он станет мягким, в нем будет меньше полезных жиров, поскольку оно все еще останется недозрелым.

Напомним, авокадо содержит важнейшие питательные вещества, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Ранее Фокус писал о том, что козий сыр имеет более мягкий и острый вкус, чем коровий, кроме того в нем меньше лактозы, витамина D и рибофлавина и обычно немного больше жиров и минералов.