Тільки не в духовці: 4 способи швидко зробити авокадо м'яким та стиглим

Що може бути гірше за нестиглий авокадо на сніданок... Щоб уникнути цієї неприємності, навчіться "дозрівати" авокадо вдома і завжди мати стиглий фрукт під рукою.

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Авокадо — поживний фрукт, відомий високим вмістом корисних для серця ненасичених жирів. Його можна додавати в салати, класти на бутерброди або перетворювати на гуакамоле для хрустких тостів. Але не завжди в супермаркеті можна знайти стиглий авокадо. Але вихід є! Ви можете допомогти авокадо дозріти швидше, збільшивши кількість етилену, який виробляє авокадо. Спробуйте зберігати його разом з іншими фруктами або в упаковці, яка утримує етилен. Про це пише Healthline.

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Як дозріває авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо дозріває не на дереві, а тільки після збору. Деякі дослідження показують, що авокадо може висіти на дереві протягом 12 місяців, не дозріваючи. Це різновид клімактеричних фруктів, а це означає, що вони виробляють викид етилену, коли приходить час дозрівання. Етилен є основним гормоном у клімактеричних плодах і відповідає за процес їхнього дозрівання. До інших типів клімактеричних фруктів належать банани, груші та помідори.

Вміст жиру в авокадо збільшується в міру зростання на дереві, але його характерна масляниста текстура і смак формуються саме під час дозрівання.

Виробники авокадо часто покривають його воском, щоб зменшити втрату води, зберігають за низьких температур або обробляють хімічною речовиною, що блокує етилен (1-метилциклопропаном (1-MCP), щоб уповільнити їхнє дозрівання під час доставки по всьому світу. Ефект 1-MCP триває близько 20 днів. Після закінчення цього часу вироблення етилену знову збільшується, і плоди дозрівають.

Незалежно від того, зірвали ви авокадо з дерева чи купили його в магазині, ось чотири способи прискорити його дозрівання.

Паперовий пакет

Фото: Freepik

Авокадо виробляє газ етилен, і дослідження показують, що поміщення фрукта в середовище, багате на етилен, ще більше збільшує вироблення етилену і прискорює дозрівання.

Для цього помістіть фрукт у коричневий паперовий пакет або газету. Це допоможе затримувати етилен і дасть змогу авокадо дозріти швидше. При використанні цього методу для повного дозрівання може знадобитися 3-4 дні.

Отримати такий самий ефект за допомогою пластикових пакетів не вдасться, оскільки вони не пористі, як папір.

Тепле місце

Зберігання авокадо в холодильнику на підвіконні або іншому холодному місці уповільнює дозрівання. Однак дослідження показують, що зберігання авокадо за температури 20 ℃ скорочує час дозрівання порівняно з нижчою температурою 13 ℃, оскільки за вищої температури утворюється більше етилену.

Температура в коморі зазвичай коливається в межах 10-21 ℃, що, ймовірно, робить її підходящим місцем для зберігання авокадо в паперовому пакеті або іншому матеріалі, який допоможе зберегти тепло.

Сусідство з бананами

Як і авокадо, банани — це клімактеричний фрукт, який виробляє велику кількість етилену. Багате на етилен повітря прискорює дозрівання, спонукаючи довколишні фрукти самостійно виробляти більше етилену. Таким чином, якщо зберігати авокадо поруч із бананами, воно швидше дозріє. Повне дозрівання в теплому місці в сусідстві з бананами може зайняти 1-2 дні.

Обов'язково перевіряйте авокадо щодня, щоб уникнути перезрівання плодів.

Харчова плівка

Якщо ви розрізали незріле авокадо, з'єднайте розрізані половинки разом, щільно оберніть харчовою плівкою і зберігайте в холодильнику

Дослідження показують, що покриття авокадо поліетиленовим воском низької щільності — найкращий спосіб зменшити втрату вологи, але використання харчової плівки може досягти того ж ефекту. Крім того, розрізане авокадо продовжує виробляти етилен і буде дозрівати, хоча й повільніше через зберігання в холодильнику.

Можливо, ви чули, що під час нагрівання авокадо дозріває, тому є рекомендації нагріти його в мікрохвильовці чи духовці. Однак це міф. Немає наукового підтвердження того, що нагрівання авокадо допомагає йому миттєво дозріти. Таким чином, незважаючи на загальноприйняті тенденції, нагрівання недостиглого авокадо в мікрохвильовій печі або духовці може пом'якшити його, але не дозріти по-справжньому. І хоча він стане м'яким, у ньому буде менше корисних жирів, оскільки воно все ще залишиться недостиглим.

Нагадаємо, авокадо містить найважливіші поживні речовини, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ожиріння.

Раніше Фокус писав про те, що козячий сир має м'якший і гостріший смак, ніж коров'ячий, крім того, в ньому менше лактози, вітаміну D і рибофлавіну і зазвичай трохи більше жирів і мінералів.