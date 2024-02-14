Масло авокадо против оливкового: какое масло полезнее для здоровья и почему

Тема растительного масла окована массой мифов и предрассудков, но считается, что самыми полезными являются оливковое и масло авокадо. Чем же они на самом деле полезны и в чем основные отличия.

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Масло для жарки, для салатов, для выпечки… на кухне каждой хозяйки найдется несколько видов растительных масел, в зависимости от вкусовых предпочтений. Оливковое масло и масло авокадо являются настоящими звездами среди растительных масел и это не удивительно, ведь они не только придают блюдам восхитительный аромат, но и полезны для здоровья. Масло авокадо и оливковое масло — два лучших варианта благодаря их универсальности и впечатляющей плотности питательных веществ. Об этом пишет Real Simple.

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Если сравнивать эти масла, то они практически идентичны по питательной ценности с точки зрения калорий, жиров и содержания витамина Е. "И масло авокадо, и оливковое масло содержит полифенолы, в том числе лютеин, которые являются мощными антиоксидантами", — говорит доктор медицинских наук, диетолог Криста Уэйл. Как употребление этих масел может отразиться на вашем здоровье.

Здоровье сердца

Фото: Freepik

Употребление масла авокадо и оливкового масла полезно для здоровья сердца, во многом благодаря высокому содержанию моно- и полиненасыщенных жиров. Эти полезные жиры помогают снизить уровень холестерина, снижая риск образования бляшек на венах и артериях. Моно- и полиненасыщенные жиры также обладают противовоспалительным действием, помогая снизить риск сердечных заболеваний.

Здоровье кожи

Благодаря содержанию витамина Е и жирных кислот авокадо и оливковое масло поддерживают здоровье кожи. Жир является ключевым компонентом наших клеток и может способствовать укреплению естественного масляного барьера кожи. Противовоспалительная природа витамина Е и ненасыщенных жиров, содержащихся в обоих маслах, помогает поддерживать сияющую кожу. Было доказано, что в качестве антиоксиданта витамин Е оказывает фотозащитное действие против солнечного излучения, вызванного ультрафиолетовыми (УФ) лучами.

Иммунное здоровье

Противовоспалительная природа моно- и полиненасыщенных жиров в сочетании с антиоксидантными свойствами витамина Е и растительных соединений, содержащихся в обоих маслах, также помогает оптимизировать иммунное здоровье и предотвратить как острые, так и хронические заболевания. Кроме того, недавно было обнаружено, что питательные свойства оливкового масла приносят пользу микробиому кишечника, который играет важную роль в поддержании иммунитета. А поскольку масло авокадо имеет почти идентичное расщепление питательных веществ, может давать те же преимущества.

Здоровье глаз

Фото: freepik

Лютеин, который содержится как в авокадо, так и в оливковом масле, представляет собой каротиноид — тип растительного соединения, которое, как было обнаружено, улучшает здоровье глаз. Фактически, исследования показывают, что он может защитить или облегчить симптомы некоторых заболеваний глаз, включая дегенерацию желтого пятна, близорукость, катаракту и диабетическую ретинопатию.

Усвоение питательных веществ

Оба типа масел способствуют усвоению некоторых ключевых витаминов, для усвоения которых требуется жир. Витамины в основном делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Чтобы тот или иной вид витамина правильно усваивался, его необходимо употреблять в присутствии предпочтительного для него растворителя — воды или жира. Поэтому, если говорить о жирорастворимых витаминах — A, D, E и K — и масло авокадо, и оливковое масло способствуют их оптимальному усвоению.

И хотя в отношении масла авокадо или оливкового масла почти нет предостережений о вреде для здоровья, "важно отметить, что это высококалорийный источник жира", отмечает Уэйл. "По сравнению с белковой и углеводной пищей, жиры содержат больше калорий на порцию", поэтому важно избегать чрезмерного "чрезмерного потребления масел без диетического баланса". Лучше всего употреблять не больше одной столовой ложки масла на порцию.

Масло авокадо

Фото: Freepik

Также стоит отметить, что между этими двумя маслами есть некоторые различия, когда дело касается их воздействия на здоровье.

Несмотря на то, что масло авокадо и оливковое масло в основном имеют одинаковую плотность питательных веществ, "некоторые сорта масла авокадо могут содержать более высокие концентрации мононенасыщенных жиров", — говорит Уэйл. Хотя эти концентрации будут минимально выше, чем у оливкового масла, они все равно будут способствовать дальнейшему укреплению здоровья сердца, кожи и иммунитета.

Кроме того, авокадо является одним из лучших доступных источников растительных стеринов (противовоспалительных растительных соединений). Это означает, что масло авокадо будет иметь более высокую концентрацию этого фитонутриента по сравнению с оливковым маслом, что еще больше принесет пользу иммунитету и общему здоровью.

Оливковое масло

Фото: Freepik

Оливковое масло на протяжении веков было краеугольным камнем средиземноморской диеты. Опять же, хотя питательная ценность и полезные свойства оливкового масла во многом аналогичны таковым у масла авокадо, Уэльс объясняет, что в некоторых сортах оливкового масла может быть немного больше растительных соединений, особенно в менее обработанных. "Поэтому, покупая оливковое масло, выбирайте масло первого отжима, чтобы получить максимальную пользу для здоровья", — говорит она.

Самые большие различия между этими двумя маслами можно найти во вкусе и кулинарном применении. Масло авокадо считается нейтральным маслом, потому что оно практически не имеет ни на что похожего вкуса, хотя некоторые могут ощущать легкий травянистый вкус. У него очень высокая температура дымления, где-то между 420 и 520 градусами по Фаренгейту.

Эти два качества в совокупности делают масло авокадо идеальной и полезной для здоровья заменой других нейтральных кулинарных масел, таких как рапсовое или растительное.

Масло авокадо также хорошо подходит для приготовления блюд при высоких температурах, таких как запекание и жарка.

Фото: Pixabay

С другой стороны, оливковое масло имеет более сильный и отчетливый вкус. Это гладкое, насыщенное масло может придавать множество различных вкусовых ноток в зависимости от сорта, региона выращивания и других переменных. Чем меньшей очистке оно подвергается, тем более ароматным будет оливковое масло. Это означает, что оливковое масло первого холодного отжима, которое менее рафинировано, имеет более интенсивный вкус, чем сорт оливкового масла не первого отжима.

Оливковое масло имеет более низкую температуру дымления по сравнению с маслом авокадо, около 400 градусов по Фаренгейту, хотя самое хорошее оливковое масло первого холодного отжима вообще не следует нагревать, чтобы сохранить его нежный и восхитительный вкус.

В конечном счете, и авокадо, и оливковое масло — невероятно полезные ингредиенты, которые следует включать в свой ежедневный рацион. Хотя существуют незначительные различия в содержании микроэлементов в этих двух популярных кулинарных маслах, оба содержат много полезных жиров, витамина Е и противовоспалительных растительных соединений, которые укрепляют здоровье сердца, кожи, кишечника, иммунитета и обмена веществ.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.