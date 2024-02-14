Олія авокадо проти оливкової: яка олія корисніша для здоров'я і чому

Тема рослинної олії оповита безліччю міфів і забобонів, але вважається, що найкориснішими є маслинова та олія авокадо. Чим же вони насправді корисні і в чому основні відмінності.

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Олія для смаження, для салатів, для випічки... на кухні кожної господині знайдеться кілька видів рослинних олій, залежно від смакових уподобань. Оливкова олія та олія авокадо є справжніми зірками серед рослинних олій, і це не дивно, адже вони не тільки надають стравам чудового аромату, а й корисні для здоров'я. Олія авокадо та оливкова олія — два найкращі варіанти завдяки їхній універсальності та вражаючій щільності поживних речовин. Про це пише Real Simple.

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Якщо порівнювати ці олії, то вони практично ідентичні за поживною цінністю з точки зору калорій, жирів і вмісту вітаміну Е. "І олія авокадо, і оливкова олія містить поліфеноли, зокрема лютеїн, які є потужними антиоксидантами", — каже доктор медичних наук, дієтолог Кріста Вейл. Як вживання цих олій може позначитися на вашому здоров'ї.

Здоров'я серця

Фото: Freepik

Вживання олії авокадо та оливкової олії корисне для здоров'я серця, багато в чому завдяки високому вмісту моно- і поліненасичених жирів. Ці корисні жири допомагають знизити рівень холестерину, знижуючи ризик утворення бляшок на венах і артеріях. Моно- і поліненасичені жири також мають протизапальну дію, допомагаючи знизити ризик серцевих захворювань.

Здоров'я шкіри

Завдяки вмісту вітаміну Е і жирних кислот авокадо та оливкова олія підтримують здоров'я шкіри. Жир є ключовим компонентом наших клітин і може сприяти зміцненню природного масляного бар'єру шкіри. Протизапальна природа вітаміну Е і ненасичених жирів, що містяться в обох оліях, допомагає підтримувати сяючу шкіру. Було доведено, що як антиоксидант вітамін Е чинить фотозахисну дію проти сонячного випромінювання, спричиненого ультрафіолетовими (УФ) променями.

Імунне здоров'я

Протизапальна природа моно- і поліненасичених жирів у поєднанні з антиоксидантними властивостями вітаміну Е і рослинних сполук, що містяться в обох оліях, також допомагає оптимізувати імунне здоров'я і запобігти як гострим, так і хронічним захворюванням. Крім того, нещодавно було виявлено, що поживні властивості оливкової олії приносять користь мікробіому кишечника, який відіграє важливу роль у підтримці імунітету. А оскільки олія авокадо має майже ідентичне розщеплення поживних речовин, може давати ті самі переваги.

Здоров'я очей

Фото: freepik

Лютеїн, який міститься як в авокадо, так і в оливковій олії, є каротиноїдом — типом рослинної сполуки, яка, як було виявлено, покращує здоров'я очей. Фактично, дослідження показують, що він може захистити або полегшити симптоми деяких захворювань очей, включно з дегенерацією жовтої плями, короткозорістю, катарактою і діабетичною ретинопатією.

Засвоєння поживних речовин

Обидва типи олій сприяють засвоєнню деяких ключових вітамінів, для засвоєння яких потрібен жир. Вітаміни здебільшого діляться на водорозчинні та жиророзчинні. Щоб той чи інший вид вітаміну правильно засвоювався, його необхідно вживати в присутності кращого для нього розчинника — води або жиру. Тому, якщо говорити про жиророзчинні вітаміни — A, D, E і K — і олія авокадо, і оливкова олія сприяють їхньому оптимальному засвоєнню.

І хоча щодо олії авокадо або оливкової олії майже немає застережень про шкоду для здоров'я, "важливо зазначити, що це висококалорійне джерело жиру", зазначає Вейл. "Порівняно з білковою та вуглеводною їжею, жири містять більше калорій на порцію", тому важливо уникати надмірного "надмірного споживання олій без дієтичного балансу". Найкраще вживати не більше однієї столової ложки олії на порцію.

Олія авокадо

Фото: Freepik

Також варто зазначити, що між цими двома оліями є деякі відмінності, коли справа стосується їхнього впливу на здоров'я.

Незважаючи на те, що олія авокадо та оливкова олія здебільшого мають однакову щільність поживних речовин, "деякі сорти олії авокадо можуть містити вищі концентрації мононенасичених жирів", — каже Вейл. Хоча ці концентрації будуть мінімально вищими, ніж у оливкової олії, вони все одно сприятимуть подальшому зміцненню здоров'я серця, шкіри та імунітету.

Крім того, авокадо є одним із найкращих доступних джерел рослинних стеринів (протизапальних рослинних сполук). Це означає, що олія авокадо матиме вищу концентрацію цього фітонутрієнта порівняно з оливковою олією, що ще більше принесе користь імунітету та загальному здоров'ю.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Оливкова олія протягом століть була наріжним каменем середземноморської дієти. Знову ж таки, хоча поживна цінність і корисні властивості оливкової олії багато в чому аналогічні до таких у олії авокадо, Уельс пояснює, що в деяких сортах оливкової олії може бути трохи більше рослинних сполук, особливо в менш оброблених. "Тому, купуючи оливкову олію, вибирайте олію першого віджиму, щоб отримати максимальну користь для здоров'я", — каже вона.

Найбільші відмінності між цими двома оліями можна знайти у смаку та кулінарному застосуванні. Олія авокадо вважається нейтральною олією, тому що вона практично не має ні на що схожого смаку, хоча деякі можуть відчувати легкий трав'янистий смак. У неї дуже висока температура димлення, десь між 420 і 520 градусами за Фаренгейтом.

Ці дві якості в сукупності роблять олію авокадо ідеальною і корисною для здоров'я заміною інших нейтральних кулінарних олій, як-от рапсова або рослинна.

Олія авокадо також добре підходить для приготування страв за високих температур, таких як запікання і смаження.

Фото: Pixabay

З іншого боку, оливкова олія має сильніший і виразніший смак. Ця гладка, насичена олія може надавати безліч різних смакових ноток залежно від сорту, регіону вирощування та інших змінних. Чим меншому очищенню вона піддається, тим ароматнішою буде оливкова олія. Це означає, що оливкова олія першого холодного віджиму, яка менш рафінована, має більш інтенсивний смак, ніж сорт оливкової олії не першого віджиму.

Оливкова олія має нижчу температуру димлення порівняно з олією авокадо, близько 400 градусів за Фаренгейтом, хоча найкращу оливкову олію першого холодного віджиму взагалі не слід нагрівати, щоб зберегти її ніжний та чудовий смак.

Зрештою, і авокадо, і оливкова олія — неймовірно корисні інгредієнти, які слід включати до свого щоденного раціону. Хоча існують незначні відмінності у вмісті мікроелементів у цих двох популярних кулінарних оліях, обидві містять багато корисних жирів, вітаміну Е та протизапальних рослинних сполук, які зміцнюють здоров'я серця, шкіри, кишківника, імунітету та обміну речовин.

Нагадаємо, яка рослинна олія найкорисніша: 4 найкращі варіанти.

Раніше Фокус писав про те, що авокадо містить найважливіші поживні речовини, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ожиріння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.