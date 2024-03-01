Константин Меладзе показал, как выглядит его младшая дочь (фото)

Константин Меладзе поздравил младшую дочь, которая поддержала Украину в войне против России. О своей позиции девушка написала на своей странице в инстаграм.

60-летний композитор и продюсер Константин Меладзе поздравил свою младшую дочь с днем рождения и показ, как она выглядит сейчас. Публикацию из серии фотографий он опубликовал в своем инстаграме.

В частности, композитор поздравил дочь с 20-летием. Сделал он это коротко, с подписью: "Лиюшка. 20".

В публикации Константин Меладзе показал детские фото дочери и одно взрослое, то как она выглядит сейчас.

Конечно, поклонники композитора присоединились к поздравлениям дочери звездного папы: "Какая красавица!", "С Днем Рождения Лию! Исполнения всех желаний", "Сердечно поздравляю Вашу красавицу-дочь, и Вас тоже. Какой прекрасный возраст — все только начинается", "На папу похожа", "Какая красавица! Очень нежная девочка", "Какая выросла невероятная красота! Пусть будет счастливая и яркий прекрасный путь!!! С днем рождения!" "Светлая дорога в жизни ей!!!", "Поздравляю Вас и Яночку с именинницей! У Вас замечательные детки! Крепкого здоровья и благополучия Вашей семье!", "Красавица какая, счастья любви и всех благ!!!".

Стоит отметить, что Лия — младшая дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Меладзе. С ней он был женат 19 лет (1994 — 2013). В браке родилось трое детей — старшая дочь Алиса, которой уже 24 года, младшая Лия — ее 20 и единственный сын Валерий, которому 19 лет.

Уже через два года после развода Константин Меладзе во второй раз женился на певице Вере Брежневой. Пара пробыла в браке до 2023 года (8 лет). Общих детей пара не имеет.

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Относительно младшей дочери. Известно, что Лия была участницей 12 сезона вокального шоу "Голос страны". Тогда девушке не удалось победить, однако она запомнилась зрителям.

Ранее дети Меладзе жили и учились в столице. Однако после начала полномасштабной войны не известно их местонахождение. По геолокации младшей дочери Лии она находится в Бруклине.

Относительно позиции дочери Константина Меладзе в войне Украины и России. Через несколько дней после полномасштабного вторжения в Украину девушка написала пост в котором заявила, что поддерживает свою Родину, что не скажешь о ее отце, который до сих пор не определился.

"Украина, страна моей души и моего сердца, моя родина, незаменимая. Я горжусь своей национальностью. Не имеет значения где я буду, но я всегда с гордостью буду говорить о том, что я из той страны где Карпатьские горы, где море, где памятники, где родилось столько талантливых писателей, поэтов, художников, где добрые люди, где искренние улыбки, где самые веселые дедушки и бабушки, где самая интересная и самая захватывающая история. Весь мир гордится нашими Солдатами, нашей отвагой, нашим Президентом и нашей силой воли и духа. мы пример для многих, нам не обязательно быть в книге по истории, но мы точно будем, ведь мы и есть история. Я помню как под эту песню в 2019 ехала на сороковом троллейбусе до Олимпийской, было 4 вечера, октябрь, нежно садилось солнце, оставляя тепло оранжевый свет на сиденьях. И каждый из нас еще выйдет на улицу под звуки гимна, а не сирены. Будут салюты, и вскоре мы перестанем ассоциировать их со взрывами и стрельбой. Выйдут музыканты на улицы, мы будем бегать по паркам, в метро вместо бомбоубежища все снова будут спешить по своим делам или на встречи к любимым. Мы будем плакать только от счастья, мы будем умирать только от старости, мы всегда будем независимы, потому что это то, чего мы хотим, а если Украинец чего-то хочет — он это получает. "Она залечит раны, встанет и распустит косы. Наденет платье из цветов и пошагает босой. По утренней росе, ногами собирая капли. Здесь не война — здесь все свои, брат, пора прятать сабли."- Ярмак", — написала девушка.

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