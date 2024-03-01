Только не коровье: два вида молока, которые можно добавлять в кофе при похудении

Собираясь похудеть, в первую очередь нужно пересмотреть свое питание и убедиться, что вы убрали все ненужные калории. Один из действенных способов — заменить коровье молоко.

В отличие от коровьего молока, альтернативные виды молока обычно имеют растительное происхождение. Они напоминают молоко, за исключением того, что состоят из растительных белков, таких как орехи, семена, зерна, бобовые и даже овощи. Такое молоко — отличный способ снизить количество калорий и жиров в рационе. Среди популярных видов растительного молока: соевое молоко, овсяное молоко, кокосовое молоко, конопляное молоко и миндальное молоко. О том, какое лучше всего добавлять в кофе пишет She Finds.

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Миндальное молоко

Фото: Freepik

Учитывая, что на рынке представлено так много растительного молока, может быть сложно определить, какое из них лучше подходит для вас. Миндальное молоко изготавливается из миндаля и является одним из лучших вариантов для тех, кто пытается похудеть, поскольку зачастую это самый низкокалорийный вариант.

"Миндальное молоко, как правило, имеет самую низкую калорийность среди молока, а также среди его альтернатив", — говорит диетолог Джесси Федер. Это может "способствовать снижению веса" из-за "значительного снижения калорий по сравнению с другими видами молока". Федер добавляет, что он рекомендует миндальное молоко "из-за его мягкого вкуса" и что его можно употреблять "без большого количества дополнительных калорий и сахара".

Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что миндальное молоко является "основным продуктом в большинстве домов, где нет молочных продуктов". Миндальное молоко обогащено витамином D, который, по ее словам, имеет решающее значение для здоровья костей. "Миндальное молоко естественно содержит мало насыщенных жиров и холестерина", – отмечает диетолог. Однако Ричардс подчеркивает, что отдает предпочтение несладкому миндальному молоку.

Выбирая молоко, важно выбирать несладкие сорта и помнить о добавленных ингредиентах или сахаре, потому что избыточное потребление сахара может испортить ваши планы по похудению.

Соевое молоко

Фото: Freepik

Помимо миндального молока, отличным немолочным вариантом для диетического питания является соевое молоко. Включение несладкого соевого молока в ваш рацион может дать ряд преимуществ, особенно для людей, стремящихся эффективно контролировать свой вес. Диетолог Крутика Нанавати подчеркивает некоторые ключевые моменты, касающиеся преимуществ несладкого соевого молока, в том числе тот факт, что оно богато белком, который способствует насыщению.

Несладкое соевое молоко содержит примерно 7 граммов белка на чашку, что, как отмечает Нанавати, "может помочь справиться с голодом, потенциально способствуя снижению веса". Именно белок помогает чувствовать сытость в течение более длительного периода времени, снижая вероятность переедания или употребления вісококалоийных продуктов. Поддерживая чувство сытости, соевое молоко может способствовать созданию дефицита калорий, который необходим для снижения веса.

Избегайте жирного цельного молока

Фото: Freepik

Худший вариант молока для похудения — это "обезжиренное цельное молоко", — говорит Федер. Цельное молоко содержит большое количество сахара, жиров и калорий, что может негативно повлиять на уровень сахара в крови, вес и количество потребляемых калорий.

Что касается добавления молока в кофе, Триста Бест не рекомендует цельное молоко тем, кто пытается похудеть. "Два ингредиента, используемые для осветления и подслащивания кофе, содержат большое количество калорий, жиров и углеводов и являются воспалительными", — говорит Бест. Она отмечает, что "калории не только усугубляют проблемы с весом, но и воспаление, которое они вызывают или усугубляют, также может затруднить потерю веса".

В конечном счете, как согласились эти эксперты, переход на немолочное молоко может помочь вам в потере веса. Некоторые виды растительного молока могут быть лучше других, но крайне важно выбирать варианты без сахара. Поэтому в следующий раз, когда вы отправитесь в супермаркет, убедитесь, что ваше миндальное или соевое молоко содержит небольшое количество ингредиентов и не содержит добавленных масел, пищевых красителей и сахара.

Напомним, почему, согласно Аюрведе, нельзя смешивать молоко и бананы.

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