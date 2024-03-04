Эксперт объяснила, чем принц Гарри и Меган Маркл настроили против себя американцев

Постоянное нытье, жалобы и нападки на королевскую семью сыграли с Сассексами плохую шутку. В США от них порядком устали.

Планы принца Гарри и Меган Маркл развить успешный бизнес в США, пользуясь своим титулом и принадлежностью к британской королевской семьи продолжают терпеть неудачу. Пара настроила после себя американскую публику тем, что постоянно жаловались в интервью и нападали на своих британских родственников со всевозможными претензиями и обвинениями, пишет The Sun.

Пытаясь начать новую жизнь в США, пара снялась в документальном сериале Netflix, запустила скандальный новый веб-сайт, выпустила книгу и дала взрывные интервью о королевской семье. Стремясь выйти в мир знаменитостей, Сассексы часто появляются на ярких мероприятиях, включая премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" на Ямайке в январе. Но их заклеймили как "бесчувственных" за то, что они позировали на красной дорожке с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом, который хочет свергнуть монархию.

Не преминул принц Гарри поэксплуатировать и тему здоровья своего отца, короля Чарльза, который лечится от рака. Он полетел в Великобританию, чтобы встретиться с ним, но беседа продлилась всего 45 минут, после чего монарх уехал со своей женой прочь из Лондона.

Принц Гарри и Меган Маркл стараются не пропускать популярные светские мероприятия Фото: Getty Images

По словам писательницы Анджелы Левин, американцы устали от лицемерия Сассексов.

"Я думаю, бесконечные стоны отпугивают американцев, потому что им нравятся предприимчивые люди, а не те, кто обвиняет всех остальных. Им также не нравятся нападения на королевскую семью, особенно потому, что они так любили королеву и восхищались ею", – резюмирует она.

Подтверждением ее слов послужил один из эпизодов мультсериала "Южный парк", который назывался "Всемирный тур по конфиденциальности" и изображал пару, приступившую к рекламной акции для продвижения новой книги принца "Вааа". Их изобразили выходящими из самолета с табличками, на которых было написано: "Мы хотим уединения" и "Хватит на нас смотреть".

После выхода этой серии Меган была очень расстроена и ошеломлена, поскольку ей не понравилось, как их воспринимает американская публика.

"Американцам не нравится их лицемерие, как это видно в "Южном парке". Они говорят, что хотят конфиденциальности, но продолжают появляться на наградах Z-Level только для того, чтобы сфотографироваться. Желая мести, они выбросили свои изменения на ветер. Без пути назад", – уточнила Левин.

О том, что популярность пары продолжает падать, свидетельствуют и социологические опросы. Согласно им, принц Уильям и Кейт Миддлтон остаются самыми уважаемыми членами королевской семьи в то время, как позиции Сассексов ползут вниз.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри оказывает давление на Меган Маркл.