Внебрачный сын Шварценеггера показал редкие кадры со своей девушкой

Джозеф Баэна редко показывает публике совю личную жизнь. Тем не менее он уже почти четыре года встречается с бизнесвумен Ники Додаж.

26-летний внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна с удовольствием публикует в соцсетях фото своих спортивных и картерных достижений, демонстрируя мускулы и актерскую игру. А вот что касается личной жизни, то тут молодой человек старается привлекать поменьше внимания. Поэтому каждая публикация фото с девушкой на его странице в Instagram становится инфоповодом. Совсем недавно Джозеф показал подписчикам свой отдых с подругой в Мексике.

Баэна опубликовал фото из Тодос-Сантом, где показал роскошные пейзажи, а также показал пару фотографий с Ники Додадж.

Джозеф и Ники встречаются с марта 2019 года, а год спустя Ники познакомился со знаменитым отцом Джозефа. Они часто ходят на свидания в популярные места Лос-Анджелеса.

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Несмотря на семейную известность своей второй половинки, Ники тоже не последний человек. Она – бизнесвумен, которая основала Malibu Juice Club, линию роскошной модной одежды для мужчин и женщин.

На фото с отдыха она обнимает Джозефа, позируя в красивом длинном платье, а также прогуливается с ним по пустыне в белом бикини и белой длинной юбке, приспущенной на бедрах.

Самое интересное, что пара не подписана друг на друга в соцсетях, предпочитая минимально выставлять свои чувства на публику.

Ранее Фокус писал, что внебрачный сын Шварценеггера отреагировал на мемуары отца.