"Большое облегчение": Сара Фергюсон получила хорошие новости относительно своего здоровья

По словам подруги, на данном этапе это лучшая новость, которую она могла бы услышать. За последний год у мамы двоих детей обнаружили рак груди и злокачественную меланому. Сейчас она восстанавливается дома с семьей.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон испытывает "большое облегчение" после получения многообещающих новостей о своем здоровье. 64-летняя герцогиня узнала, что рак кожи, обнаруженный в январе, не распространяется, сообщает Рeople.

В июне 2023 года у герцогини, известной в народе как Ферджи, диагностировали раннюю форму рака молочной железы, а во время реконструктивной операции врачи обнаружили злокачественную меланому. Сара рассказала друзьям, что ей сделали дополнительную операцию по краям родинки и лимфатических узлов.

"К счастью, все прошло хорошо. Это лучшая новость, которую она могла сообщить на данном этапе. Ей придется проходить осмотры каждые 12 недель. Она испытывает большое облегчение", — рассказала журналистам ее подруга.

После того, как у нее диагностировали рак кожи, Сара провела время в клинике "Mayrlife" на медицинском курорте в Альтаусзее, Австрия. По словам подруги герцогини Йоркской, второй диагноз рака за "последние месяцы, очевидно, стал шоком и ударом". Но герцогиня "очень жизнерадостна и в хорошем настроении".

Ранее представитель Сары Фергюсон сделал заявление от ее имени: "Герцогиня хочет поблагодарить всю медицинскую команду, которая ее поддерживала, особенно ее дерматолога, чья бдительность обеспечила своевременное обнаружение болезни. Она считает, что ее опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры, а также появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы", — заявил представитель Сары Фергюсон.

На этой неделе герцогиня Йоркская отправится в Мельбурн, Австралия, на мероприятие Global Citizen NOW. Она является сопредседателем саммита, посвященного искоренению крайней бедности.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что Сара Фергюсон впервые за много лет присоединилась к королевской семье в Сандрингеме. Сара Йоркская не участвовала в рождественской прогулке королевской семьи в церковь с начала 1990-х годов.