Виктория Бекхэм, несмотря на сломанную ногу, продолжает ходить в тренажерный зал (фото)

Знаменитость постоянно поддерживает ее семья. На Неделе моды в Париже Виктория Бекхэм не позволила костылям или протестующим испортить ее большой вечер.

Британская актриса, певица и модельер Виктория Бекхэм сломала ногу в спортзале в День святого Валентина, но это не помешало ей вернуться на очередную тренировку, сообщает Daily Mail.

48-летняя любительница фитнеса выглядела невероятно, когда во вторник, 5 марта, позировала в спортивном лифе и леггинсах, делая селфи перед зеркалом. Сторис звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она написала: "Не могу удержать себя".

Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

Журналисты задаются вопросом, какую тренировку Виктория может выполнять с ногой в специальном медицинском корсете? Они считают, что Виктории следует больше отдыхать и предполагают, что она хотела поработать над верхней частью тела.

Сообщение звезды появилось после того, как Дэвид нес Викторию на ее показе на Неделе моды в Париже в пятницу, когда она с трудом передвигалась на костылях. Бывший футболист Дэвид заявил, что он "так гордится" Викторией после того, как она не позволила своей травме испортить ее модный показ.

Виктория Бекхэм на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

"Я так горжусь тобой по многим причинам, в этом сезоне тебе многое пришлось испытать. Но ты снова просто сделала то, что умеешь лучше всего. Мы любим тебя @victoriabeckham", — написал любящий муж.

В шутливом кадре Дэвид посадил Викторию на спину, держа в руках бутылку шампанского. Модельер поблагодарила его за поддержку: "Всегда поддерживает меня (буквально). Я так тебя люблю. Целую".

На Неделе моды в Париже с ней рядом были не только супруг Дэвид, но и их дети: Бруклин, Круз, и Харпер. К семье также присоединилась жена Бруклина Никола Пельц, однако средний сын пары Ромео, 21 год, отсутствовал после его расставания с подругой Мией Риган.

Дети и невестка Виктории Бэкхэм Фото: Getty Images

Виктория также поделилась забавным снимком семейного позирования, написав: "Всегда рядом, чтобы поддержать меня, я вас всех так сильно люблю!"

Между тем, шоу не прошло гладко: активисты устроили хаос, выйдя на подиум, размахивая плакатами с надписями "Вива веганская кожа" и "животные – это не ткань". Известно, что бренд VB использует кожу в одежде и аксессуарах, в том числе кожу наппа, сделанную из ягнят. Прямая трансляция шоу была прервана, а позже модель опубликовала видео, когда она второй раз идет по подиуму после того, как протестующих выгнала охрана.

Напомним, 1 марта сообщалось, что Виктория Бекхэм появилась на Неделе моды вместе с дочкой Харпер. Недавно Виктория получила травму в спортзале.