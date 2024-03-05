Улучшить обмен веществ и похудеть: 7 причин пить теплую воду по утрам

Правильно начало для — залог успеха и хорошего самочувствия. Именно поэтому первым делом после пробуждения нужно пить не кофе, а теплую воду.

В первые 10 минут после пробуждения важно выпить стакан воды, даже до того, как вы отправитесь чистить зубы. Поэтому самое время выработать привычку пить теплую воду по утрам. Эта простая привычка поможет улучшить здоровье, нормализовать вес и сделать вас привлекательнее для окружающих людей. Обо всех преимуществах теплой воды пишет Fit For Fun.

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Идеальный способ детоксикации

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Последователи традиционной китайской медицины всегда использовали теплую воду для детоксикации. Повышенная температура напитка означает, что вредные вещества в организме растворяются и легче выводятся. Именно поэтому такая простая привычка поможет вам решить проблему с утренним туалетом.

Стимуляция обмена веществ

Теплая вода стимулирует обмен веществ и, следовательно, пищеварение. После теплого питья кровеносные сосуды в организме расширяются, поэтому вода быстрее достигает желудка, помогая расщеплять пищу на отдельные части. Если пить холодную вожу, организму сначала нужно будет довести ее до температуры желудка, расходует энергию.

Сжигание калорий

Теплая вода во время еды имеет два преимущества: с одной стороны, это помогает лучшему растворению и перевариванию жиров, а с другой стороны, после питья температура тела несколько повышается, артерии и вены расширяются, что, в свою очередь, улучшает кровоток. Это означает, что мышцы и ткани лучше снабжаются кровью, а жировые отложения легче растворяются

Стимуляция кровообращения

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Если вы выпьете теплую воду сразу после пробуждения, то сможете рассчитывать на прилив энергии. Небольшое повышение температуры тела стимулирует кровообращение и быстрее пробуждает вас.

Улучшение иммунитета

Теплая вода уменьшает накопление слизи в носу, горле и желудочно-кишечном тракте, а также рост вирусов и бактерий в этих областях. Эти два преимущества особенно актуальны в межсезонье. Кроме того, жидкость оказывает отхаркивающее действие, поэтому при простуде также следует много пить.

Облегчение боли

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Вспомните, как выручает грелка при спазмах в животе. Расслабляющий и спазмолитический эффект тепла действует и изнутри. Специалисты также подтверждают, что теплая вода помогает облегчить головную боль. Не стоит заменять ею назначенные врачом препараты, но никакого вреда помимо лечения она точно не принесет.

Привлекательность

Выпив чашку теплой воды, мы сразу же находим человека, с которым разговариваем, более симпатичным. Почему? Исследования показали, что теплая вода стимулирует определенные рецепторы во рту, которые ведут непосредственно к центру удовольствия мозга — именно тому месту, где мы чувствуем симпатию к другим.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.