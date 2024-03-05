Кристина Соловий подтвердила слухи о романе с Жаданом и сообщила об их разрыве (видео)

Отношения между Кристиной и Сергеем начались накануне полномасштабной войны, однако продлились они не долго. В начале отношений оба имели вторых партнеров — Сергей был женат, а Кристина встречалась с парнем.

31-летняя Кристина Соловий впервые публично подтвердила роман с 49-летним поэтом и музыкантом, фронтменом группы "Жадан и Собаки" Сергеем Жаданом. Об этом она призналась в интервью Маше Ефросиной.

В частности, общение между парой началось накануне полномасштабной войны. Сергей первым написал Кристине и между ними возникла заинтересованность. Пара общалась в режиме онлайн обмениваясь фотографиями, сообщениями и комплиментами.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что хотел бы со мной выпить. И у нас началось романтическое (ред. онлайн) общение, которое длилось несколько месяцев. Он присылал мне стихи, я отвечала ему, сбрасывала ему какие-то селфи свои, он отвечал что-то о себе. (Ред. В офлайн) отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично", — призналась Кристина.

Певица рассказала, что на период начала ее отношений с Жаданом он был еще женат, а она также имела бойфренда.

"Это была напряженная история и она очень потрепала всем нервы. Всем сторонам. Из-за того, как это произошло, я бы не хотела об этом говорить, но было не просто. Я сейчас на антидепрессантах еще с того момента, как это все закончилось", — призналась Соловий.

Певица также призналась, что на момент съемок клипа "Юность" после которого поклонники не сомневались, что между парой есть чувства, их отношения действительно были в самом разгаре.

"Поскольку я в творчестве воспроизвожу свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе. На тот момент наши отношения были в разгаре в клипе "Юность". Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент была еще в отношениях, а Сергей был в браке. Хотя на первом нашем свидании, я кстати повела его на кладбище, на Байковое кладбище. Я люблю кладбища. Там романтично. Там много известных людей. Он прекрасно отреагировал. Там много поэтов и писателей. Это был космический союз. Мы много сделали вместе, я очень рада и в этом большая его заслуга", — призналась Соловий.

Однако, как выяснилось, отношений между парой больше нет. Оказалось Соловий была инициатором разрыва. Певица призналась, что она влюбилась в другого мужчину, но не успела сама об этом рассказать Сергею, он узнал правду. После этого пара разошлась.

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"Он был всегда мотором и движущей силой. И вообще эти отношения и творческие, и личные это была его инициатива. И мне раньше было даже жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел. А я немножко впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать. Но в конце концов, я влюбилась, и все произошло как произошло. Я была инициатором, потому что я влюбилась (ред. в другого мужчину) и я не смогла на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно (ред. с моей стороны). Мне было очень жаль. Я хотела выбрать правильный момент, чтобы это сказать. Но не возможность наших отношений заключалась в том насколько насыщенные были у нас графики, насколько редко нам удавалось видеться. И если ему легко удавалось сорваться и приехать на мой концерт, в мой тур, то мне было труднее такое же сделать для него. Возможно это мое оправдание, возможно это мой самообман, но я действительно ждала встречи, чтобы сказать ему об этом лично, а не по телефону", — рассказала Соловий.

На вопрос Ефросининой в каких отношениях сейчас Соловей и Жадан она ответила, что при встрече они будут здороваться, поскольку, что Сергей ей, что она ему желают быть счастливыми и любимыми.

Напомним, ранее мы писали,Сергей Жадан прокомментировал клип с Кристиной Соловий. Также Фокус писал о первых слухах относительно вероятного романа украинских знаменитостей.