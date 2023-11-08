"Довольно атмосферное": Сергей Жадан прокомментировал клип с Христиной Соловий (видео)

Из-за поцелуя двух девушек в музыкальном видео представители духовности обвинили создателей клипа в "антихристианских ценностях".

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Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан прокомментировал свой скандальный клип с певицей Христиной Соловий. Своими мыслями общественный деятель поделился в новом интервью DW.

"Ну, я к этому относился с большим сожалением, потому что я туда не закладывал, понятное дело, никаких ни антихристианских, никаких антидуховных вещей. Получилось довольно атмосферное и красивое видео о любви, о сильных людях, о людях, которые не боятся быть собой, о людях, которые готовы противостоять не слишком утешительным и оптимистичным обстоятельствам", — ответил писатель на критику их клипа "Сердце", который сняли во львовском храме.

"Это же не были кадры про ЛГБТК, мы хотели показать очень разных людей молодого возраста, но каждый видит то, что хочет", — считает Сергей Жадан.

Музыкант добавил, что какая-то часть украинцев только читает заголовки и не углубляется в суть вопроса, не посмотрев само видео. Поэтому возник такой резонанс вокруг видео, в котором показали поцелуй двух девушек.

В частности, музыкант отметил, что никакие политические силы не были привлечены к этому проекту, а священников церкви никто не обманывал и не скрывал от них сценарий.

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Новое интервью Сергея Жадана

Отметим, что сейчас "Сердце" имеет более 790 тысяч просмотров на YouTube.

Клип Сергея Жадана и Христины Соловий

Напомним, руководство церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ во Львове после съемок клипа "ждут перемены".

Также Фокус писал о первой реакции Сергея Жадана на скандал вокруг его нового клипа.