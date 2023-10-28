Священник объяснился за слова об увольнении руководства церкви, где сняли клип Жадан и Соловий

Отец Юстин Бойко говорит, что его слова поняли двусмысленно, и он сожалеет о том, что допустил подобную трактовку.

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Иеромонах УГКЦ, отец Юстин (Юрий) Бойко, который в программе "Говорит великий Львов" комментировал ситуацию вокруг скандала с клипом Сергея Жадана и Христины Соловий и говорил о том, что на руководство церкви, где снимался ролик, "ждет смена", заявил "Суспільне. Культура", что его слова восприняли двусмысленно.

"Поскольку мои слова истолкованы на способ, что это решение УГКЦ, а с этого поднялось информационное землетрясение, поэтому я не хочу и это не в моей компетенции увольнять или назначать кого-то. Соответственно опровергать то, что мне приписали я не желаю. Признаю, что я в эфире "Говорит великий Львов" высказался двусмысленно, поскольку употребил слова "смена и реформа". Это мое упущение, за которое я сожалею", — отметил он.

В эфире программы, о которой упоминалось выше, Бойко заявил буквально следующее:

"Вина отцов церкви явная. Кроме моральных принципов, они нарушили принцип церковного права, который гласит, что нельзя использовать церковь для других целей, кроме молитвы и того, что служит славе Божьей. Очевидно, что в церкви св. Андрея будет смена, будет реформа, потому что этот вопрос назрел не сегодня. Как она произойдет, мы увидим, потому что этого требует уже и сама ситуация… Думаю, что наш митрополит взял такую паузу, чтобы хорошо подумать, посоветоваться и не делать поспешных выводов из этого, ведь это была откровенная провокация".

Слова иеромонаха опровергли и в Украинской греко-католической церкви.

"На данный момент ведется расследование. Пока ведется расследование, не могут вноситься какие-либо изменения в духовном руководстве храма или в других моментах. Какие-либо вызовы нуждаются в решениях. Однако, на данный момент не было решения о новом руководстве. Отцы, которые служат в храме, продолжают свое служение без изменений", – заявил ресурсу Zaxid.Net руководитель пресс-службы Курии Львовской архиепархии УГКЦ Михаил Квасюк.

Что не так с клипом, и почему он вызвал скандал

Клип на песню "Сердце" Христина Соловий и Сергей Жадан представили 20 октября. Он снимался в храме с. Андрея Первозванного во Львове. По сюжету, Христина сидит в кресле в красном наряде, повернувшись спиной к престолу, а Сергей идет львовскими улицами к ней. В песне поется о любви, и в какой-то момент там появляются целующиеся девушки.

После выхода видео представители прихода святого Андрея отцов Василиан УГКЦ призвали музыкантов удалить видео из сети.

В свою очередь артисты опровергли информацию о том, что служители церкви были введены в заблуждение, и слухи о провокации.

"Клип снимался в церкви. Но в этом не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного. Церковь там как определенная метафора. Метафора определенного общественного мнения. И вообще общественного мнения", – объяснил Жадан.

Ранее Фокус писал, что Жадану и Соловий приписывают роман.