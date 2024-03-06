Тина Кунаки дебютировала с новой прической (фото)

Звезда обычно демонстрирует свои вьющиеся и объемные волосы. Теперь она экспериментирует с прической, уложив волосы в аккуратный хвост и сделав челку.

26-летняя французская модель Тина Кунаки дебютировала с новой прической. Снимками звезда подиумов делится в Instagram.

Кунаки накануне посетила показ Sacai — японского бренда роскошной моды, основанного Читосе Абэ в 1999 году. Его называют довольно влиятельным в преодолении дихотомии между повседневной и официальной одеждой.

На модном событии бывшая жена Венсана Касселя появилась в полностью черном наряде. Она выпрямила свои черные и вьющиеся волосы, уложив их в хвост, и предстала с челкой.

Тина Кунаки

Молодая мама обычно демонстрирует свои вьющиеся и объемные волосы, довольно редко их выпрямляя.

Тина Кунаки

В 2023 году стало известно, что Тина разводится с французским актером Венсаном Касселем, старше ее на 30 лет. От их союза подрастает дочь Амазония, которую не показывают публике.

Тем временем Кассель уже начал новые отношения. Его избранницей стала модель Нара Баптиста, которая очень похожа на Кунаки.

А сама Тина начала встречаться со своим давним другом, испанским актером и фотографом Виктором Сантьяго

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Напомним, Тина Кунаки посетила показ Jacquemus.

Также Фокус писал о свидании Тины Кунаки и ее нового бойфренда.