Тина Кунаки поделилась снимками с бойфрендом с отдыха (фото)

Виктор Сантьяго давно появлялся в соцсетях модели. Впрочем, раньше он был ее другом.

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26-летняя французская модель Тина Кунаки показала кадры со своим новым бойфрендом с отдыха. Фото звезда подиумов и глянца делится в Instagram с 1,5 млн подписчиков.

Недавно стало известно, что избранником знаменитости стал испанский актер и фотограф Виктор Сантьяго

"Любовь и благодарность", — лаконично написала молодая мама.

На кадрах Кунаки предстала в ярком бикини во время летнего отдыха посреди зимы в Бразилии. На одном из снимков появился новый бойфренд модели Виктор Сантьяго. Влюбленные обнимались на фоне людного пляжа.

Тина Кунаки

В 2023 году стало известно, что французская модель разводится с актером Венсаном Касселем, старше ее на 30 лет. От звездного союза родилась дочь Амазония, которую не показывают публике.

Между тем актер также уже начал новые романтические отношения. Его возлюбленной стала модель Нара Баптиста, которая очень похожа на его бывшую избранницу.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Впрочем, официально ни Кассель, ни Кунаки не комментируют развитие своей личной жизни. Знаменитости лишь делятся кадрами новых избранников в соцсетях.

Напомним, Тина Кунаки отправилась на отдых с моделью Эмили Ратаковски.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Тины Кунаки.