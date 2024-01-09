Тіна Кунакі поділилася знімками з бойфрендом з відпочинку (фото)

Віктор Сантьяго давно зʼявлявся в соцмережах моделі. Втім, раніше він був її другом.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі показала кадри зі своїм новим бойфрендом з відпочинку. Фото зірка подіумів та глянців ділиться в Instagram з 1,5 млн підписників.

Нещодавно стало відомо, що обранцем знаменитості став іспанський актор та фотограф Віктор Сантьяго

"Любов і вдячність", — лаконічно написала молода мама.

На кадрах Кунакі постала в яскравому бікіні під час літнього відпочинку посеред зими в Бразилії. На одному зі знімків зʼявився новий бойфренд моделі Віктор Сантьяго. Закохані обіймалися на фоні людного пляжу.

Тіна Кунакі

У 2023 році стало відомо, що французька модель розлучається з актором Венсаном Касселем, старшим за неї на 30 років. Від зіркового союзу народилася донька Амазонія, яку не показують публіці.

Тим часом актор також уже почав нові романтичні стосунки. Його коханою стала модель Нара Баптіста, яка дуже схожа на його колишню обраницю.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Втім, офіційно ні Кассель, ні Кунакі не коментують розвиток свого особистого життя. Знаменитості лише діляться кадрами нових обранців у соцмережах.

Нагадаємо, Тіна Кунакі вирушила на відпочинок з моделлю Емілі Ратаковскі.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Тіни Кунакі.