"Весь наш мир рухнул": внучка Руперта Мердока рассказала о своем браке с рэпером (фото)
Шарлотта Эмма Фрейд, внучка мультимиллиардера Мердока в 23 года вышла замуж. Ее брак продлился всего 12 часов.
Любимая внучка медиамагната 92-летнего Руперта Мердока, чье состояние оценивается в 19 миллиардов долларов,певица Эмма Фрейд впервые рассказала о своем замужестве. Она "прошла через ад" всего через несколько часов после свадьбы, сообщает Daily Mail.
3 июля 2022 года 23-летняя Шарлотта вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера 38-летнего Люка Стори, однако брак распался всего через 12 часов.
Шикарная свадьба состоялась в Котсуолдс, на юго-западе Англии. Знаменитый дедушка невесты Руперт Мердок прилетел на вертолете в белоснежном костюме и красных замшевых. туфлях.
Но никакие деньги и никакой гламур не спасли Шарлотту от того, что произошло после вечеринки.
"Мы были женаты 12 часов, а потом весь наш мир рухнул. У мужа случился рецидив по дороге в наш медовый месяц. Это был плохой знак", — поделилась Шарлотта.
Люк Стори не скрывал своей наркотической и алкогольной зависимости. Он и Шарлотта встретились и полюбили друг друга, когда ей было всего 18 лет, и у нее самой были проблемы с наркотиками.
Сегодня 23-летняя девушка признается: "Наш брак был дерьмовым шоу". На самом деле в отношениях нас было трое. Она, Люк и их выздоровление — постоянная борьба за то, чтобы не допустить рецидива".
Шарлотта вспоминает: "Свадьба была полностью на виду у общественности. Все думали, что наши отношения замечательные. Но в большинстве случаев это было не так. У нас были прекрасные отношения, когда мы были трезвыми, но никто из нас не мог оставаться трезвым".
По словам Шарлотты, у нее остался единственный шаг — развод. Брак был расторгнут летом 2023 года, примерно через 14 месяцев после свадьбы.
По ее словам, сейчас она "чиста и живет с новым партнером в Лос-Анджелесе". В ближайшие месяцы Шарлотта готовится запустить приложение для знакомств для "трезвых людей" под названием Club Pillar.
Ранее сообщалось, что внучка медиамагната Руперта Мердока устроила свадьбу в готическом стиле. Дедушка, который недавно объявил о разводе с супермоделью Джерри Холл, был среди гостей.