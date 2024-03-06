Дядя Кейт Миддлтон рассказал о знакомстве с принцем Уильямом

Бизнесмен Гэри Голдсмит довольно откровенно высказывается о своих королевских родственниках. В частности, он похвалил племянницу.

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит рассказал о своей первой встрече с принцем Уильямом. Об этом пишет GB News.

"Я Гэри Голдсмит, дядя будущей королевы нашей страны. Кэтрин — нынешняя принцесса Уэльская. Она просто идеальна", — отметил бизнесмен.

Он добавил: "Когда я впервые встретил Уильяма, Кэтрин готовила, и Уильям сказал: "Привет, ты хочешь чашку чая?"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Дядя будущей британской королевы также похвалил ее.

"Она красива внешне, но красивее внутри, и действительно любящая мама", — отметил Гэри Голдсмит.

Брат Кэрол Миддлтон ранее открыто критиковал принца Гарри и Меган Маркл.

Кэтрин Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 ходили слухи о четвертой беременности принцессы Уэльской, однако домыслы не подтвердились.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Муж Кейт Миддлтон — сейчас первый в очереди на британский престол. Поскольку его отцу, королю Чарльзу III, диагностировали рак, вероятно, он раньше отречется от престола.

Напомним, чем Кейт Миддлтон покорила принца Уильяма.

Также Фокус писал о первом публичном появлении Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости.