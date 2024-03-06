"Следите": пиарщица Юлии Бакуменко ответила, жена ли она Виталия Козловского

Юлии Бакуменко и Виталий Козловский держат интригу в своих отношениях и публично не афишируют, что между ними.

36-летняя пиарщица певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко впервые прокомментировала, действительно ли именно она стала женой артиста. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Мы обратились к Юлии Бакуменко с вопросом: "В сети распространяется информация, что именно вы стали официальной женой Виталия Козловского. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?". На что Юлия ответила: "Пока что эту информацию мы не комментируем (улыбается — ред.). Все будет на странице Виталия. Следите".

На фоне слухов Юлия Бакуменко также опубликовала у себя на странице в инстаграм фото Виталия Козловского, в котором чувственно поздравила певца с Днем рождения и призналась ему в любви.

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"На этом фото июнь, 6 утра, я иду провожать тебя на полигон с запухшими от слез глазами и даже не представляю, сколько всего впереди. И ужасного, и чрезвычайно счастливого. Этот год открыл мне такого тебя, что моей гордости за тебя нет предела. Люблю до небес! С Днем рождения", — написала Юлия Бакуменко.

Юлия Бакуменко поздравила Виталия Козловского с днем рождения Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Таким образом пиарщица еще больше подогрела информацию, что именно она покорила сердце певца и стала его официальной женой.

Напомним, ранее мы писали, что в свои 39 лет Виталий Козловский сменил статус с холостяка на женатого мужчину . В сетей ходят слухи, что его женой стала пиарщица Юлия Бакуменко.

Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский публично грубо отозвался об Игоре Кондратюке. Также Виталий Козловский признался, где служит и рассказал, как едва не погиб.