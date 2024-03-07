Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились, — СМИ

Об отношениях знаменитостей известно с 2017 года. Они тщательно берегут свою личную жизнь от внимания публики.

47-летний британский певец Крис Мартин и 34-летняя американская актриса Дакота Джонсон обручились. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, фронтмен группы Coldplay попросил "руку и сердце" у своей возлюбленной "некоторое время назад".

"Они были одурманены друг другом с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен", — признался инсайдер.

Впрочем, звездная пара, которая тщательно скрывает свои романтические отношения, не спешит планировать свадьбу, они "просто наслаждаются официальным оформлением своих обязательств".

Сообщается, что этот союз также одобряет бывшая жена музыканта Гвинет Пэлтроу, которая ранее призналась, что она "хорошая подруга" с Дакотой и описала ее как "очаровательного, замечательного человека".

Дакота Джонсон и Крис Мартин Фото: Getty Images

Джонсон и Мартин начали встречаться в 2017 году, но они ненадолго расстались в 2019. В 2020 актриса вызвала слухи о помолвке, когда ее заметили с изумрудным кольцом на левом безымянном пальце.

Несмотря на то, что пара старается держать свои отношения подальше от публики, накануне Дакота в интервью Bustle призналась, что она в восторге от того, что является мачехой для детей Мартина и Пэлтроу (от их союза подрастают дочь Эппл и сын Мозес).

Гвинет Пэлтроу с детьми Криса Мартина Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

"Я люблю этих детей так, будто от этого зависит моя жизнь. От всей души", — рассказывала звезда фильма "50 оттенков серого".

Напомним, Дакота Джонсон призналась, смотрела ли свой новый фильм после резкой критики.

Также Фокус писал об отдыхе Криса Мартина и Дакоты Джонсон.