Дакоту Джонсон заметили на отдыхе с Крисом Мартином (фото)

Звездная пара встречается с 2017 года. Они стараются держать свои отношения подальше от внимания публики.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала свою подтянутую фигуру, присоединившись к бойфренду Крису Мартину, 46, на пляже в Пуэрто-Вальярта, Мексика. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мадам Паутина" была в черном бикини, наслаждаясь солнечным днем со своим возлюбленным, фронтменом группы Coldplay. Она дополнила пляжный образ черной кепкой.

Это произошло после того, как Дакота сообщила, что ее новая картина "Мадам Паутина" имела провальные премьерные выходные, получив негативные отзывы от критиков, которые объявили ее одним из худших фильмов о супергероях последнего времени.

Дакота Джонсон и Крис Мартин

Несмотря на это, актриса наслаждалась отпуском с любимым человеком.

Джонсон загорала и наслаждалась купанием, прежде чем вытереться ярко-оранжевым полотенцем.

Тем временем Крис Мартин был в белой футболке, серых шортах и синей кепке, сидя на песке. Музыкант ранее был женат на актрисе Гвинет Пэлтроу с 2003 по 2016 годы. Они стали родителями двоих детей — сына Мозеса и дочери Эппл. Несмотря на разрыв, экс-пара поддерживает хорошие отношения.

Кадр из фильма "Мадам Паутина" Фото: Скриншот

Новый фильм Дакоты Джонсон получил один из самых низких кассовых сборов среди картин о супергероях за последнее время. "Мадам Паутина" собрала 26,2 млн долларов за первые шесть дней после премьеры. Этот результат стал одним из самых низких показателей для любого фильма, основанного на персонаже Marvel Comics.

Напомним, Дакота Джонсон посетила премьеру своего нового фильма в платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о появлении Дакоты Джонсон на обложке глянца.