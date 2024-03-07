Зендая в платье с глубоким декольте вышла в свет (фото)
Девушка Тома Холланда посетила Green Carpet Fashion Awards. Для появления она выбрала наряд с бахромой.
27-летняя американская актриса Зендая вышла в свет в роскошном платье с бахромой и глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Дюны" посетила Green Carpet Fashion Awards в 1 Hotel West Hollywood в Лос-Анджелесе. Девушка Тома Холланда продемонстрировала свое чувство стиля в глубоком платье с бахромой омбре, которое имело бисер и дизайн змеиной кожи.
Темные волосы Зендаи были наполовину закреплены назад, спадая вниз по спине кудрями. Она еще больше подчеркнула свой вечерний образ несколькими серебряными браслетами и сделала легкий макияж.
Ежегодное событие отмечает "людей и организации, которые имеют решающее значение для коллективной трансформации любого сообщества". На мероприятии также появилась жена Джона Ледженда Крисси Тейген, стилист Лоу Роуч и другие знаменитости.
Сейчас Зендая встречается с британским актером Томом Холландом. Об их отношениях стало известно в конце 2021 года, хотя до этого их несколько лет подозревали в романе. После выхода третьего фильма о Человеке-пауке с Холландом в главной роли пара несколько раз официально появлялась на публике, однако редко комментирует свою личную жизнь.
Напомним, Зендая выбрала очень откровенное платье на премьеру второй "Дюны".
Также Фокус писал о редком комментарии Зендаи относительно ее бойфренда Тома Холланда.