Герцогиня Сара Фергюсон в стильном наряде посетила мероприятие Global Citizen (фото)

Фергюсон появилась в приподнятом настроении и выступила на сцене. Всего несколько дней назад герцогиня получила обнадеживающую информацию о ее борьбе с раком кожи.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон 6 марта посетила мероприятие международной правозащитной организации Global Citizen NOW: Melbourne & Global Citizen Night в Мельбурне, Австралия, сообщает Ok Magazine.

По этому случаю 64-летняя герцогиня Йоркская надела черную юбку с многослойным низом и оборками, черную футболку с логотипом Global Citizen, а также приталенную кожаную куртку с золотистыми пуговицами, которые она сочетала с колготками и черными ботинками на шнурках. Свой образ она дополнила лаконичными серьгами и цепочкой с кулоном. Сара нанесла на лицо неяркий макияж, сделав акцент на глазах. Длинные волосы были аккуратно уложены.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, Мельбурн, Австралия Фото: Getty Images

Ее присутствие на мероприятии произошло после того, Фергюсон получила хорошие новости относительно своего здоровья. Герцогиня узнала, что рак кожи, обнаруженный в январе, не распространяется. Однако ей необходимо продолжать сохранять бдительность и проходить регулярные осмотры раз в три месяца. По данным журналистов, прогноз лечения Сары описывается как "наилучший возможный результат". Врачи полагают, что распространения болезни не произошло.

"Хорошая новость заключается в том, что у всех них обнаружено отсутствие рака, поэтому, похоже, распространения болезни не было и прогноз хороший, хотя в дальнейшем ей придется проходить регулярные осмотры. огромное облегчение для Сары и всей семьи после самого напряженного времени и тревожного ожидания результатов", — сообщил источник издания.

Напомним, 22 января Сара Фергюсон рассказала о своем состоянии после обнаружения рака кожи. За последний год у мамы двоих детей обнаружили рак груди и злокачественную меланому.