Герцогиня Сара Фергюсон в стильном наряде посетила мероприятие Global Citizen (фото)
Фергюсон появилась в приподнятом настроении и выступила на сцене. Всего несколько дней назад герцогиня получила обнадеживающую информацию о ее борьбе с раком кожи.
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон 6 марта посетила мероприятие международной правозащитной организации Global Citizen NOW: Melbourne & Global Citizen Night в Мельбурне, Австралия, сообщает Ok Magazine.
По этому случаю 64-летняя герцогиня Йоркская надела черную юбку с многослойным низом и оборками, черную футболку с логотипом Global Citizen, а также приталенную кожаную куртку с золотистыми пуговицами, которые она сочетала с колготками и черными ботинками на шнурках. Свой образ она дополнила лаконичными серьгами и цепочкой с кулоном. Сара нанесла на лицо неяркий макияж, сделав акцент на глазах. Длинные волосы были аккуратно уложены.
Ее присутствие на мероприятии произошло после того, Фергюсон получила хорошие новости относительно своего здоровья. Герцогиня узнала, что рак кожи, обнаруженный в январе, не распространяется. Однако ей необходимо продолжать сохранять бдительность и проходить регулярные осмотры раз в три месяца. По данным журналистов, прогноз лечения Сары описывается как "наилучший возможный результат". Врачи полагают, что распространения болезни не произошло.
"Хорошая новость заключается в том, что у всех них обнаружено отсутствие рака, поэтому, похоже, распространения болезни не было и прогноз хороший, хотя в дальнейшем ей придется проходить регулярные осмотры. огромное облегчение для Сары и всей семьи после самого напряженного времени и тревожного ожидания результатов", — сообщил источник издания.
Напомним, 22 января Сара Фергюсон рассказала о своем состоянии после обнаружения рака кожи. За последний год у мамы двоих детей обнаружили рак груди и злокачественную меланому.