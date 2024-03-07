Герцогиня Сара Фергюсон у стильному вбранні відвідала захід Global Citizen (фото)
Фергюсон з'явилася в піднесеному настрої і виступила на сцені. Лише кілька днів тому герцогиня отримала обнадійливу інформацію про її боротьбу з раком шкіри.
Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон 6 березня відвідала захід міжнародної правозахисної організації Global Citizen NOW: Melbourne & Global Citizen Night у Мельбурні, Австралія, повідомляє Ok Magazine.
З цієї нагоди 64-річна герцогиня Йоркська одягла чорну спідницю з багатошаровим низом і воланами, чорну футболку з логотипом Global Citizen, а також приталену шкіряну куртку із золотистими ґудзиками, які вона поєднувала з колготками і чорними черевиками на шнурках. Свій образ вона доповнила лаконічними сережками і ланцюжком з кулоном. Сара нанесла на обличчя неяскравий макіяж, зробивши акцент на очах. Довге волосся було акуратно укладене.
Її присутність на заході відбулася після того, як Фергюсон отримала хороші новини щодо свого здоров'я. Герцогиня дізналася, що рак шкіри, виявлений у січні, не поширюється. Однак їй необхідно продовжувати зберігати пильність і проходити регулярні огляди раз на три місяці. За даними журналістів, прогноз лікування Сари описується як "найкращий можливий результат". Лікарі вважають, що поширення хвороби не відбулося.
"Хороша новина полягає в тому, що в усіх них виявлено відсутність раку, тож, схоже, поширення хвороби не було і прогноз добрий, хоча надалі їй доведеться проходити регулярні огляди. величезне полегшення для Сари і всієї сім'ї після найнапруженішого часу і тривожного очікування результатів", — повідомило джерело видання.
Нагадаємо, 22 січня Сара Фергюсон розповіла про свій стан після виявлення раку шкіри. За останній рік у мами двох дітей виявили рак грудей і злоякісну меланому.