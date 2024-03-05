"Велике полегшення": Сара Фергюсон отримала хороші новини щодо свого здоров'я

За словами подруги, на цьому етапі це найкраща новина, яку вона могла б почути. За останній рік у мами двох дітей виявили рак грудей і злоякісну меланому. Зараз вона відновлюється вдома з сім'єю.

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон відчуває "велике полегшення" після отримання багатообіцяючих новин про своє здоров'я. 64-річна герцогиня дізналася, що рак шкіри, виявлений у січні, не поширюється, повідомляє Рeople.

У червні 2023 року в герцогині, відомої в народі як Ферджі, діагностували ранню форму раку молочної залози, а під час реконструктивної операції лікарі виявили злоякісну меланому. Сара розповіла друзям, що їй зробили додаткову операцію по краях родимки і лімфатичних вузлів.

"На щастя, все пройшло добре. Це найкраща новина, яку вона могла повідомити на цьому етапі. Їй доведеться проходити огляди кожні 12 тижнів. Вона відчуває велике полегшення", — розповіла журналістам її подруга.

Після того, як у неї діагностували рак шкіри, Сара провела час у клініці "Mayrlife" на медичному курорті в Альтаусзее, Австрія. За словами подруги герцогині Йоркської, другий діагноз раку за "останні місяці, очевидно, став шоком і ударом". Але герцогиня "дуже життєрадісна і в гарному настрої".

Раніше представник Сари Фергюсон зробив заяву від її імені: "Герцогиня хоче подякувати всій медичній команді, яка її підтримувала, особливо її дерматологу, чия пильність забезпечила своєчасне виявлення хвороби. Вона вважає, що її досвід підкреслює важливість перевірки розміру, форми, кольору і текстури, а також появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми", — заявив представник Сари Фергюсон.

Цього тижня герцогиня Йоркська вирушить до Мельбурна, Австралія, на захід Global Citizen NOW. Вона є співголовою саміту, присвяченого викоріненню крайньої бідності.

Раніше, 26 грудня, повідомлялося, що Сара Фергюсон вперше за багато років приєдналася до королівської сім'ї в Сандрінгемі. Сара Йоркська не брала участі в різдвяній прогулянці королівської сім'ї до церкви з початку 1990-х років.