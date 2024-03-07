Брат принцессы Дианы сделал шокирующее признание о потере девственности

Граф Чарльз Спенсер признался, что это произошло в Италии, когда ему было всего 12 лет. И он заплатил за секс 15 фунтов стерлингов.

Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер сделал неожиданное заявление, признавшись, что его первый секс был за деньги. И это произошло в Италии, когда ему было всего 12 лет. Об этом пишет The Sun.

О инциденте из своей юности Спенсер написал в своих очень откровенных мемуарах о своем детстве под названием "Очень частная школа", которые выйдут 14 марта в Великобритании.

Он также написал о том, что в 1970-х годах в подготовительной школе для мальчиков Мейдвелл-Холл в Нортгемптоне в 1970-х годах он подвергся сексуальному насилию со стороны молодой помощницы надзирателя, будучи 11-летним мальчиком.

Чарльз Спенсер со своей третьей женой Фото: Getty Images

В американской версии книги, которую получила газета The Sun, граф Спенсер пишет: "Контроль этой женщины над загипнотизированными мальчиками был полным, поскольку мы жаждали женского тепла и отчаянно нуждались в ее привязанности".

Описывая ее как "мастера эмоционального манипулирования", он добавил, что насилие пробудило в нем "основные желания", которым не было места в "таком молодом человеке". По его словам, секса не было, но были французские поцелуи и непристойные прикосновения, и, по его словам, жертвами были и другие мальчики.

Но именно во время отпуска в Италии со своей матерью и отчимом он заплатил секс-работнице 15 фунтов из своих карманных денег, чтобы лишиться девственности. Это стоило ему 15 фунтов стерлингов.

Граф Спенсер написал, что встретил проститутку на улице. Но после секса за деньги он почувствовал себя "пустым и холодным" и не мог спать с другой женщиной, пока ему не исполнилось 17 лет.

Граф Спенсер — младший брат Дианы, принцессы Уэльской, и родной дядя принцев Гарри и Уильяма.

Чарльз и Диана с отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Будучи наследником титула графа Спенсера, младший брат принцессы Дианы провел свое детство в обширном семейном поместье Олторп, которым он теперь владеет.

Чарльз учился в Итонском колледже, когда его сестра вышла замуж за принца Чарльза. Затем он изучал современную историю в Колледже Магдалины в Оксфорде, но признал, что посвятил очень мало времени своей учебе.

И хотя на фото поместье Олторп выглядит идиллическим местом, Дина рассказывала, что ее мать часто плакала, а Чарльз описывал дом как "кошмарное место".

Чарльз унаследовал титул своего отца, когда ему было всего 27 лет, но вместо аристократического комфорта его взрослая жизнь была бурной: у него было два неудачных брака, расторгнутая помолвка и странные отношения с детьми, свадьбы которых он даже не посетил.

Чарльз Спенсер женился на своей третьей жене Карен Гордон в 2011 году. Он рецензировал книги для Mail on Sunday и Financial Times, а также написал свои собственные книги по истории, в том числе "Олторп: история английского дома".

Напомним, принцесса Диана похоронена в семейном поместье на острове посреди озера. Ее фанаты могут посещать поместье, но не сам остров. Поэтому букеты они оставляют в стилизованном греческом храме, который предок Спенсера построил в честь победы адмирала Нельсона.