"Я не имею никакого права оправдываться": Ольга Сумская публично ответила на упреки о дочери в России (видео)

Актриса не скрывает, чтобы не было, она любит свою дочь и очень скучает за внуками, ведь они ее семья.

57-летняя актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская ответила на критику в сторону ее родной дочери Антонины Паперной, которая живет в России и с начала полномасштабной войны в Украине никак не высказалась о событиях, которые происходят на ее Родине. Сумская ответила, что думает по этому поводу в программе Сніданок 1+1.

В частности, после интервью племянника Ольги Сумской Вячеслава Хостикоева в сети снова начала распространяться волна хейта в сторону ее семьи и дочери Антонины. В нем Вячеслав рассказал, что думает о сестре, которая в России и раскрыл некоторые подробности из семейной жизни. Его откровенность возмутила звездную тетю Ольгу Сумскую, которая агрессивно отреагировала на сказанное.

Артистка призналась, что ее вряд ли смогут понять другие, только если они не такие же мамы как она, которые ждут встречи со своей семьей.

2:50:00 — Ольга Сумская о дочери и внуках в России

Читайте также: Ольга Сумская рассказала об изменах бывшего мужа

"Знаете, какие ощущения царят сегодня в моей душе? Боль, тоска, отчаяние, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, отцов, которые потеряли своих детей. Просто надо молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, это мое продолжение. Я очень скучаю по ним, — сказала Сумская.

Стоит отметить, что 33-летняя дочь Сумской Антонина Паперная уже много лет живет и работает в России. Еще до начала полномасштабной войны в Украине Паперная уехала строить там карьеру актрисы. Там же она встретила свою любовь, вышла замуж и родила двоих детей от актера Владимира Яглыча. В 2014 году Ольга Сумская в одном из интервью рассказывала, что дочь подала документы на получение гражданства России, поэтому, вероятнее всего, уже сейчас Антонина Паперная может иметь российский паспорт, именно поэтому сейчас она не приезжает в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала о дочери в России. Кроме этого, Фокус писал, Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь не может уехать из России.