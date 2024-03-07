Ким Кардашьян скопировала образ Бьянки Цензори на Неделе моды

Бывшая и нынешняя жены Канье Уэста выбрали очень похожие шубы от Balenciaga. И носили их на голое тело.

Ким Кардашьян в среду продемонстрировала очень пикантный образ от Balenciaga. Буквально скопировав недавний образ Бьянки Цензори, новой пассии своего бывшего мужа Канье Уэста. Бьянка ранее уже появлялась в меховом пальто с большим воротником. А теперь и Ким выбрала схожую модель, но только с животным принтом. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян, как и многие селебрити, посетила Неделю моды в Париже. И поделилась фото своего оригинального образа в соцсетях.

Ким Кардашьян в Париже

Она завернулась в меховое пальто, направляясь на обед в Costes, высококлассный отель в двух шагах от Вандомской площади.

Ким долгое время сотрудничала с Balenciaga, прежде чем в январе этого года стать послом бренда.

Ким Кардашьян в Париже Фото: Instagram/kimkardashian Ким Кардашьян в Париже Фото: Instagram/kimkardashian

Бьянка Цензори также появлялась в меховом пальто с животным принтом, но дополняла свой образ широкополой шляпой.

Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: Getty Images

Прошлым летом Ким пришлось объясняться, когда Balenciaga раскритиковали за рекламную кампанию, включающую скандальные фотографии детей. На некоторых фотографиях были изображены дети с сумками в форме плюшевых мишек, одетых в кожаные БДСМ-ремни.

На одном из снимков была запечатлена сумка на столе, усыпанная бумагами, одна из которых представляла собой постановление Верховного суда США, касающееся детской порнографии.

На особенно скандальной фотографии изображен ребенок, лежащий на диване рядом с журнальным столиком с пустыми бокалами Stella Artois.

Хотя Ким не участвовала в кампании, ее прошлые связи с брендом сделали ее громоотводом для растущей негативной реакции.

Под нарастающим давлением она выступила с заявлением, осуждающим рекламную кампанию, заявив, что испытывает "отвращение и возмущение", видя эти фотографии.

Но в этом году, когда страсти поутихли, а Демна Гвасалия несколько раз публично извинился, Ким получила место в первом ряду на показе Balenciaga.

Ким Кардашьян в Париже Фото: Getty Images

Там она оказалась рядом с Сальмой Хайек и попыталась научить ее делать селфи. Правда, не очень удачно, потому что Сальме так и не удалось сделать селфи в стиле Кардашьян.

Сальма Хайек и Ким Кардашьян на показе Balenciaga

Сальма замужем за французским магнатом Франсуа-Анри Пино, давним председателем и генеральным директором материнской компании Balenciaga, Kering Group.

Напомним, Ким Кардашьян и Бьянка Цензори не общаются. Но новая жена Канье Уэста проводит много времени с общими детьми рэпера и Ким. Так что звезда реалити-шоу попросила Цензори одеваться приличней, когда она находится рядом с несовершеннолетними. Бьянка, которая уже стала интернет-мемом из-за своих странных и очень откровенных нарядов, прислушалась. По крайней мере, рядом с детьми ее без одежды больше не видели.

Но когда детей Ким и Канье рядом нет, Цензори шокирует общественность нарядами, которые становятся все откровеннее. Так, на днях, ее видели в Париже в абсолютно прозрачном топе и колготках без нижнего белья.