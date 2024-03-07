Киллиан Мерфи может стать новым Джеймсом Бондом

Киллиан Мерфи пока что никак не комментирует информацию о возможном участии в съемках. Его коллеги же уверенны в том, что он отлично справится с ролью суперагента.

После того как британский актер Дэниел Крейг после 15 лет завязал с ролью Джеймса Бонда, место на главную роль в популярной франшизе до сих пор вакантно. К перечню тех, кто потенциально может стать новым агентом 007 присоединился еще один кандидат – 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, пишет The Sun.

После успеха "Оппенгеймера" боссы "бондианы" обратили внимание на Киллиана.

"Сейчас Киллиан — любимец Голливуда, и это будет лучшая роль. Это способ поднять франшизу о Бонде на новый уровень с помощью актера, который находится на самом верху своей карьеры" – отмечает таблоид.

По информации журналистов, продюсер франшизы Барбара Брокколи внимательно следила за Киллианом в течение последнего года. Правда, у нее еще есть время на размышления, поскольку работа над 26-м фильмом о похождениях Бонда стартует не раньше, чем в конце 2025 года.

Клэй Банкер, партнер Мерфи по "Оппенгеймеру", считает, что его коллега готов к такому вызову.

"Он прекрасно справится. Это забавно, потому что Киллиан — добрейший человек, но у него есть темная сторона, и у Бонда есть темная сторона. Мы забываем, что иногда Бонд похож на персонажа, созданного Йаном Флемингом, — довольно мрачный персонаж. Он просто оказался на стороне, которую мы называем хорошей. У Киллиана есть такая способность, чтобы воспользоваться этим", – считает он.

В свое время от роли Бонда отказался 71-летний актер Лиам Нисон, который мог сыграть агента после Тимоти Далтона. Но отказался от роли, потому что его невеста Наташа Ричардсон была против, и тогда на экранах появился Пирс Броснан.

Два года назад Брокколи говорила, что следующим Бондом, скорее всего, станет Идрис Эльба, темнокожий британский актер, известный зрителям по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налетчики", "Призрачный гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и других. Однако позже на эту роль начали "сватать " Аарона Тейлора-Джонсона. Так что пока интрига сохраняется.

Ранее Фокус писал, что Киллиан Мерфи рассказал о съемках сцен секса с Флоренс Пью в "Оппенгеймере".