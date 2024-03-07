Дочь Моники Беллуччи снялась в чувственной фотосессии (фото, видео)

Дева Кассель продемонстрировала новую коллекцию украшений ювелирного дома Cartier. Она позировала на балконе квартиры и в постели.

19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии. Снимками и видео юная знаменитость делится в Instagram.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позировала для журнала Modern Weekly Style, демонстрируя новую коллекцию украшений ювелирного дома Cartier.

Дева предстала в светлом наряде с кружевом, позируя на кровати. Она демонстрировала ряд роскошных ювелирных украшений, меняя образы. В частности, юная звезда примерила красное корсетное платье с перчатками, черное кожаное платье в пол, белые ансамбли с кружевом. Она распустила свои темные волосы и сделала легкий макияж.

Дева Кассель

"Красивее за всю коллекцию Cartier", "Дочь мамы Моники", "Клянусь, не надоест твоя красота!" — реагируют на новую съемку итальянской знаменитости пользователи сети.

Дева также поделилась коротким видео, на котором предстала в тех же образах и с украшениями Cartier.

"Поймай меня, если сможешь", — говорится в ролике.

Дева Кассель

Дева — наследница итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Пара развелась в 2013 году и стала родителями двоих детей — дочерей Девы и Леони. Старшая активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.

Напомним, дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в комбинезоне с глубоким декольте.

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