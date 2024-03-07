72-летняя Джейн Сеймур в ослепительном наряде продемонстрировала стройную фигуру (фото)
Журналисты считают, что "Девушки Бонда" выглядела сенсационно И совсем не постарела. Сеймур показала фигуру, достойную зависти.
Британская и американская актриса, продюсер и писательница Джейн Сеймур посетила премьеру нового фильма Линдси Лохан. Она выглядела так же хорошо, как и в годы своего расцвета, сообщает Еxpress.
Журналисты отметили, что девушка Бонда 70-х годов доказала, что она не постарела ни на день, продемонстрировав свою достойную зависти фигуру во время премьеры фильма "Ирландское желание" в театре "Большое Яблоко".
На мероприятии 72-летняя Джейн, ошеломила всех золотым облегающим платьем средней длины Bardot, которое подчеркивало ее невероятную фигуру. Платье было расшито золотыми пайетками и украшено декоративными складками на талии. Свой вечерний ансамбль она завершила парой блестящих золотых заостренных туфель на шпильке, которые идеально дополняли платье.
Ее каштановые волосы были уложены мягкими локонами, которые струились по плечам, а челка обрамляла лицо. Актриса нанесла мягкий макияж, состоявший из золотых теней на глазах и телесного оттенка помады. Она лучезарно улыбалась фотографам.
В октябре прошлого года она вышла на публику со своим новым партнером, певцом и автором песен 73-летним Джоном Замбетти. Джейн поделилась, что она "никогда не была так счастлива" и занимается "самым страстным сексом" в своей жизни.
"Теперь я знаю себя и свое тело. Джон имел свой собственный жизненный опыт. Это не то, что было в молодости. Ваша сексуальная жизнь не обязательно должна заканчиваться в 60 лет", — заявила звезда.
Напомним, в октябре сообщалось, что актриса Джейн Сеймур закрутила новый роман. До знакомства с музыкантом актриса Джейн Сеймур была четыре раза замужем. Она заявила, что у нее теплые отношения со всеми ее бывшими мужьями и партнерами.