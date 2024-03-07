Как перестать заедать стресс и эмоции: практические советы психолога

Физиологически пища нужна человеку для поддержания жизнедеятельности, однако у некоторых эти границы стерты, поэтому эти люди едят не только, когда голодны, но и когда нервничают, расстроены или перевозбуждены. Психолог Полина Савенко поделилась с Фокусом практическими советами, которые помогут отличать настоящий голод от эмоционального, и наладят здоровые отношения с едой.

Еда — это инструмент, который насыщает наш организм необходимыми питательными веществами и дает энергию. Именно поэтому нужно потреблять ее сознательно, опираясь на сигнал организма, а именно на чувство голода и сытости. Часто люди употребляют много пищи, пытаясь справиться с тревогой и эмоциями. Практический психолог, арттерапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко рассказывает Фокусу, о том, как перестать заедать эмоции и стресс, и избавиться от негативных последствий переедания.

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"Заедание — это не только о еде, но и о наших эмоциях и способе, которым мы их регулируем. Нужно учиться слушать своё тело и реагировать на него адекватно. Потреблять пищу сознательно — это больше, чем просто о питании, это о связи с тем, что мы едим, и его влияние на наше тело и душу", — отмечает Полина Савенко.

Стресс и заедание

Фото: Freepik

Есть несколько категорий людей, одни во время стресса вообще не могут крошки в рот взять, а другие, наоборот, постоянно что-то жуют. Чтобы избавиться от чувства тревоги и стресса, мы впиваемся в еду, не думая о количестве или качестве того, что мы едим. Чаще всего это быстрая еда с яркими вкусами: что-то сладкое, соленое, жирное.

"Стресс может побудить нас искать комфорт в еде, даже если мы не голодны. Это может стать привычкой, которую будет трудно преодолеть", — отмечает Полина Савенко.

Привычка заедать стресс и тревогу может привести к перееданию, увеличению веса и другим сопутствующим проблемам со здоровьем.

Эмоциональное заедание

Эмоциональное заедание — это способ успокоения во время эмоционального напряжения, когда мы не понимаем своих эмоций. Важно научиться управлять своими эмоциями и искать более здоровые способы проживать их.

"Эмоции также часто становятся причиной заедания. Важно уметь различать настоящий голод от эмоционального. Нужно обращать внимание на свои эмоции и учиться реагировать на них другими способами, а не заедать. Это забота о себе, обучение, спорт, хобби и т.д.", — советует психолог.

Как развивать сознательность в потреблении пищи

Фото: Freepik

Сознательное потребление пищи — это путь к здоровому, сбалансированному и удовлетворительному питанию. Полина Савенко дала ряд рекомендаций, которые помогут потреблять пищу сознательно и слышать свой организм.

Рассматривайте пищу, как источник энергии. "Рассматривайте пищу, как источник энергии и питательных веществ. Когда мы более внимательно относимся к тому, что едим, мы можем лучше понимать, как это влияет на наш организм", — отмечает психолог.

Практикуйте медитацию перед едой. "Перед тем как сесть за стол, найдите несколько минут для спокойной медитации. Это поможет сосредоточиться на еде и наслаждаться каждым глотком", — советует Полина Савенко.

Внимательно слушайте свое тело. Наше тело часто нам очень много говорит. Научитесь слушать сигналы голода и сытости, и реагируйте на них своевременно.

Настройтесь на положительные эмоции. Создавайте позитивное окружение во время приема пищи: общайтесь с родными, наслаждайтесь моментом, благодарите за еду.

Практическое упражнение от психолога

Фото: Freepik

Чтобы научиться различать настоящий и эмоциональный голод, Полина Савенко рекомендует использовать специальные упражнения. Упражнение "Поиск сигналов голода и сытости" поможет развить осознание своих физических сигналов голода и сытости, и отличать их от эмоционального желания есть.

Шаг 1: Подготовка к упражнению

Сосредоточьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов для расслабления.

Шаг 2: Воображаемое путешествие

Представьте себя в разных ситуациях, когда вы можете чувствовать голод или сытость. Например, на работе, дома после работы, после тренировки и т.д.

Шаг 3: Наблюдение за собственными ощущениями

Внимательно прислушивайтесь к своему телу и отмечайте любые физические сигналы голода или сытости. Например, вы можете чувствовать расстройство желудка или полное насыщение.

Шаг 4: Фиксация наблюдений

Запишите свои ощущения голода или сытости в дневник или на лист бумаги. Это поможет вам отслеживать свои пищевые привычки и связь между эмоциями и едой.

Шаг 5: Анализ результатов

Проанализируйте свои наблюдения и впечатления: как вы чувствуете физический голод и сытость, как реагируете на различные ситуации по питанию.

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