Весна без усталости и простуд: 5 советов, которые помогут очистить организм

После зимы организм жаждет обновления и нуждается в поддержке. Эти 7 советов помогут вам укрепить иммунитет и поддержать организм в период смены сезонов.

Весна – время генеральной уборки не только в доме, но и в вашем организме. Важно войти в новый сезон без весенней усталости и простуд, а с еще большим количеством сил и энергии. О советах, которые точно помогут, пишет Fit For Fun.

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Голодайте

Фото: Freepik

У голодания могут быть разные методы, но цель одна — избавиться от лишнего жира, набранного за зиму, провести детоксикацию организма и укрепить иммунитет.

Если вы никогда раньше не постились, можете попробовать устроить разгрузочный день, чтобы, чтобы проверить это, как это работает и насколько вам подходит. В этот день, например, вы едите только тушеные овощи и пьете много травяного чая, разбавленных овощных соков и овощного бульона.

Пейте чай

Для весенней перезагрузки подойдет кровоочистительный и обновляющий чай из крапивы. Крапива имеет множество применений. В виде сока, чая, салата или коктейля он обеспечивает большое количество жизненно важных веществ и помогает организму очищаться и выводить токсины.

Ешьте правильные продукты

Фото: Freepik

Чтобы дать организму возможность очиститься, следует по возможности избегать тяжелой пищи, алкоголя и кофеина. И, наоборот, обогатить свой рацион детокс-продуктами.

Зеленые овощи

Для весенней очистки идеально подходят все зеленые овощи, особенно капуста. Вы можете есть их сырыми, слегка приготовленными на пару или в виде супа и смузи. Осторожнее следует быть только с солью, все остальные специи разрешены.

Чили и имбирь

Пажитник, перец чили, имбирь или даже нарезанная свежая черемша особенно подходят в качестве приправы для детокса.

Свекла

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Свекла также является настоящей находкой для весеннего исцеления. Она помогает очистить кишечник, стимулирует обмен веществ и способствует обновлению клеток. Почки и печень также получают пользу от многих ценных ингредиентов, содержащихся в свекле.

Щавель

Щавель содержит много витаминов, нейтрализует токсины, обладает мочегонным и кровоочистительным действием и поэтому является неотъемлемой частью весеннего детокса. Щавель заваривают как чай, смешивают с коктейлями или едят в салатах.

Активированный уголь

Большинству людей активированный уголь известен только как лекарство от диареи или как фильтр для сигарет. Однако мало кто знает, что он также может внести ценный вклад в ваше здоровье. Фактически, активированный уголь можно использовать для выведения токсинов из организма.

Ешьте лимоны

Фото: Unsplash

Вы можете приготовить детокс-напиток, используя цитрусовые и немного сахара или другого подсластителя.

Напомним, диетолог назвала 5 детокс-продуктов, которые очистят организм и улучшат здоровье.

Ранее Фокус писал о том, какие 8 детокс-напитков помогут похудеть и очистить организм.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.