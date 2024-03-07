Почему болит живот после еды: 5 продуктов, которые помогут улучшить самочувствие

Употребление некоторых продуктов и проблемы с ЖКТ могут спровоцировать неприятные ощущения в желудке после еды. Но есть некоторые продукты, помогающие снизить дискомфорт.

Люди все больше начинают следить за своим здоровьем, выбирая здоровые продукты, но все равно иногда грешат и наедаются любимой едой. Иногда увлечение не совсем полезной едой и переедание могут привести к боли в желудке, чувству тяжести и вздутию живота после еды. К счастью, включение в свой рацион определенных противовоспалительных продуктов может способствовать улучшению пищеварения и облегчению дискомфорта. Об этом, пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Имбирь

Фото: Freepik

Имбирь, известный своими противовоспалительными свойствами, уже несколько столетий используется для улучшения пищеварения. По словам эксперта, употребление имбиря в свежем виде или в чае во время еды помогает стимулировать выработку

Йогурт

Богатый пробиотиками йогурт является естественным источником полезных бактерий, способствующих здоровью кишечника. Выбирайте простой несладкий йогурт с живыми культурами, чтобы максимизировать его пользу для пищеварения. Пробиотики в йогурте могут помочь восстановить баланс здоровых бактерий в кишечнике, способствуя более плавному пищеварению. Полезные бактерии в кишечнике являются основой здорового пищеварения.

Папайя

Фото: Freepik

Этот тропический фрукт содержит фермент папаин, который помогает расщеплять белки и облегчает пищеварение. Употребление папайи после еды может помочь предотвратить вздутие живота и расстройство желудка. Кроме того, папайя богата клетчаткой, которая способствует регулярному стулу и общему здоровью пищеварения.

Мята перечная

Перечная мята издавна использовалась как естественное средство от расстройства желудка и желудочно-кишечного дискомфорта. Употребление мятного чая или свежих листьев перечной мяты помогает расслабить мышцы пищеварительного тракта, уменьшить газы и вздутие живота. Кроме того, некоторые люди наносят масло перечной мяты на пупок, чтобы облегчить дискомфорт в кишечнике.

Цельнозерновые продукты

Фото: Pixabay

Включение в пищу цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, киноа и овсянка, является хорошим источником клетчатки, которая помогает пищеварению. Клетчатка увеличивает объем стула, облегчая его прохождение через пищеварительный тракт и предотвращая запоры. Кроме того, цельнозерновые продукты содержат питательные вещества, которые поддерживают общее состояние пищеварительной системы.

Наличие этих продуктов в вашем рационе позволит избежать проблем с пищеварением после еды. Однако очень важно прислушиваться к своему организму и обращать внимание на то, какое влияние оказывают те или иные продукты на ваше самочувствие. Если у вас хронические проблемы с пищеварением или сильный дискомфорт после еды, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить какие-либо заболевания. Внося небольшие изменения в рацион и употребляя эти полезные для пищеварения продукты, вы можете поддержать свою пищеварительную систему и чувствовать себя комфортно после еды.

Напомним, 4 напитка, которые помогут улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ.

Ранее Фокус писало том, какие 5 продуктов, которых нужно избегать во время застолья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.