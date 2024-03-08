Всем номинантам на "Оскар" приготовили пакет подарков на $180 тысяч каждый: что туда входит

В подарочный пакет входят десятки наименований продуктов, косметики настольных игр и даже роскошный отдых.

10 марта в США отгремит церемония награждение премией "Оскар-2024", и все номинированные знаменитости не уйдут оттуда с пустыми руками, обещает маркетинговая компания Distinctive Assets из Лос-Анджелеса, которая показала на своей странице в Instagram, что входит в их подарочный пакет "Победил каждый". Стоимость его содержимого составляет $180 тысяч.

"Хотя наши подарки славятся своей забавностью, сказочностью и уникальностью, они также служат развитию малого бизнеса, брендов, принадлежащих меньшинствам, женщинам-предпринимателям и благотворительным компаниям. Это маркетинг знаменитостей с определенной миссией", — сказал Лэш Фэри, основатель Distinctive Assets.

В дополнение к роскошному отдыху в Швейцарии для десяти гостей в шале Zermatt Peak, семидневному комплексному оздоровительному отдыху от Golden Door и трехдневному пребыванию на частной вилле Saint-Barth Paradise, небольшим предметам, таким как коктейли, звезды получат рюкзаки менее известных брендов, элитную кухонную технику и кулинарные аксессуары.

Там же – мужские средства по уходу за кожей, текила Antigua Cruz, изготовленная из 100% чистой агавы, мелкосерийный шотландский джин, удостоенный награды Gin Bothy, и персональный портативный блендер нового поколения Mason Jar Style BlendQuik.

Еще один дорогостоящий пункт — семидневный комплексный оздоровительный отдых в Golden Door California.

Такие предметы, как наволочки Blush Silks, изготовленные из чистого тутового шелка высочайшего качества, сыворотка Goodal с витамином C + гелевые патчи для глаз, устройство для терапии сна с красным светом, дорогая декоративная косметика и уходовые средства класса люкс тоже присутствуют.

Еще один пункт подарка – вкусности. Это конфеты C60 Power Tart Cherry Gummies, изысканный попкорн премиум-класса, роскошный веганский шоколад ручной работы, обновленная газировка Poppi, черная лакрица, крафтовые крендели в шоколаде и премиальный корм для собак.

Каждый получатель станет обладателем дизайнерских подушек коричневого цвета, изготовленных из переработанных материалов, роскошных долговечных роз, кубика Рубика, настольных игр и книг.

Тем звездам, кто увлекается йогой, понравятся звуковая ванна с Кейт Шофилд и камертоном, новое безглютеновое печенье из кешью и удобная и универсальная обувь, а также многое другое.

В агентстве подчеркнули, что Американская киноакадемия не имеет никакого отношения к формированию таких подарков и не хочет, чтобы между подарочными пакетами "Победил каждый" и "Оскаром" кто-то усмотрел прямую связь.

Ранее Фокус писал, что Джиджи Хадид не поддержит Брэдли Купера на "Оскаре".