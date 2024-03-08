Раскрыты планы Кейт Миддлтон на День матери в 2024 году

Сейчас мама троих детей восстанавливается после операции на брюшной полости. Она выйдет на публику уже после Пасхи.

День матери в Великобритании приходится на воскресенье, 10 марта 2024 года, и Кейт Миддлтон может ожидать цветов, открыток ручной работы и, возможно, домашней выпечки. Об этом пишет Hello Magazine.

Поскольку жена принца Уильяма продолжает выздоравливать в коттедже Аделаида в Виндзоре после операции на брюшной полости в январе, она, вероятно, проведет сдержанный, но все же особенный день дома со своими тремя детьми, принцем Джорджем, 10 лет, принцессой Шарлоттой, 8 лет, и принцем Луи, 5 лет.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Впервые за много лет принцесса Уэльская наслаждается тем, что работает полный рабочий день мамой и ей не приходится совмещать семейную жизнь с королевскими обязанностями.

"Она могла проводить много времени со своими детьми дома в течение последних нескольких недель", — рассказывает королевский редактор Эмили Нэш.

"Ее семья находится в центре ее мира, поэтому возможность видеть Джорджа, Шарлотту и Луи дома с ней, несомненно, действительно повысила ей настроение", — добавила эксперт.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2023 году Кенсингтонский дворец обнародовал два портрета: на одном изображена Кейт и трое ее детей, сидящих на дереве, а на другом изображена принцесса, качающая своего младшего сына Луи. Кадры были сделаны в загородном доме Уэльских в Норфолке, Анмер-Холл.

Напомним, когда Кейт Миддлтон выйдет официально на публику.

Также Фокус писал о знакомстве принца Уильяма с дядей жены.