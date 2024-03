Оскар-2024: самые красивые платья красной дорожки

Многие платья красной дорожки "Оскара-2024" – это отсылка к прошлому с акцентом на женственность и тихую роскошь.

В Лос-Анджелесе отгремела 96-ая церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар", и звезды мировой величины, которые готовятся к этому мероприятию задолго до его начала, не ударили в грязь лицом, выбирая платья для красной дорожки. Фокус выбрал самые красивые наряды и предлагает вместе рассмотреть их.

Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture

27-летняя британо-американская актриса Аня Тейлор-Джой в этом году впервые появилась на "Оскаре". Для своего дебюта на красной дорожке премии она выбрала бальное платье от Dior Haute Couture с лифом без бретелек, украшенное серебряными бусинами и аппликациями, и юбкой, созданной из аналогично украшенной рыбьей чешуи. Эта техника является прямой отсылкой к двум самым известным моделям Кристиана Диора — платьям Junon и Venus, которые он создал в рамках своей коллекции осень-зима 1949/50. На красной дорожке Аня рассказала, что ее платье было вдохновлено картиной Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

Волосы актрисы спадали прямыми волнами на плечи, а образ завершали украшения Tiffany & Co. В частности, на актрисе было ожерелье из коллекции Blue Book 2023 от Tiffany & Co. под названием "Out of the Blue", рекламной кампании, лицом которой стала Тейлор-Джой, и серьги.

"Мне нравится, что оно остроконечное, и мне нравится, что оно движется. Оно заставляет меня чувствовать себя очень живой", – рассказала она о своем бриллиантовом колье.

Аня Тейлор-Джой

Зендея в Giorgio Armani Privé

Не успев закончить пресс-тур фильма "Дюна: Часть вторая", где продемонстрировала множество стильных и футуристических нарядов, 27-летняя Зендея не ударила в грязь лицом и на "Оскаре-2024". Однако в этот раз звезда выбрала очень женственный наряд, надев черно-розовое платье от Giorgio Armani Privé.

Актриса, над стилем которой традиционно работал Лоу Роуч, мастер актуализации архивных образов модных домов, ошеломила своим винтажным шелковым нарядом розового цвета с одним веревочным ремнем. Модель украшена вышитым принтом в виде пальмы и лифом из пайеток из бронзы.

Актриса предпочла не носить колье с таким образом, отдав предпочтение комплекту украшений от Bulgari, включающему серьги высокого ювелирного искусства из розового золота с бриллиантами, розовыми турмалинами, морганитами и гранатами-мандаринами. Стилист Тай Саймон уложил локоны Зендеи мягкими волнами.

Зендея

Ариана Гранде в Giambattista Valli

30-летняя певица Ариана Гранде выглядела буквально воздушно в розовом платье от Giambattista Valli Haute Couture, соответствующем ее героине "Злой" Глинде. Достойный сказки дизайн имеет тот же бледно-розовый оттенок, что и многоярусное тюлевое платье из мюзикла, премьера которого запланирована на ноябрь 2024 года.

Эффектный наряд со сборками, украшенный многослойным облачным шлейфом делал артистку похожей на облако. Руки она спрятала под огромной накидкой.

Свой эффектный ансамбль она дополнила соответствующими оперными перчатками и серьгами-пусетами с бриллиантами Lorraine Schwartz весом 30 карат стоимостью 2,5 миллиона долларов. Что касается ее гламура, Гранде выбрала свой фирменный образ: высокий хвост и аккуратный кошачий глаз.

Завершали образ туфли-лодочки на шпильке в тон платью.

Ариана Гранде

Шарлиз Терон в Dior Haute Couture

48-летняя оскароносная актриса Шерлиз Терон появилась на красной дорожке в театре Dolby в идеальном наряде Dior Haute Couture и драгоценностях Boucheron, включая кольца, браслеты, колье и серьги. Над ее образом работала стилист Лесли Фремар.

Элегантное драпированное метализированное платье от Dior Haute CoutureТерон было бледно-серебряного оттенка с закрученной деталью на груди и драпировкой на плече.

Аактриса дополнила свой ансамбль бриллиантовым браслетом и колье от Boucheron. Рассматриваемые изделия являются новейшими дополнениями к коллекции французского дома Quatre, которая в настоящее время отмечает свое 20-летие, и до "Оскара-2024" ни разу не появлялись на красной дорожке. Терон также дополнила свой образ эффектными серьгами и кольцами этого бренда.

Ее волосы были зачесаны назад, а сдержанный и элегантный макияж завершал ансамбль звезды.

Шарлиз Терон Фото: Getty

Марго Робби в Versace

33-летняя австралийская актриса Марго Робби удивила выбором наряда на церемонию "Оскар-2024". Пока все ожидали от исполнительницы Барби чего-то взрывного розового, она появилась на красной дорожке в неожиданном, но не менее роскошном образе. Марго выбрала черное платье без бретелек Versace осень-зима 2024 года со сборками на талии, которое облегало ее фигуру. Под него она обула черные босоножки с тонкими ремешками и на каблуках.

Робби уложила свои светлые волосы в прямую прическу, а в качестве аксессуаров надела массивный золотой браслет с бриллиантами от Фреда Лейтона и кольцо.

В сети многие уже назвали платье "похоронами Барби", предположив, что своим нарядом актриса поставила жирную точку в истории с куклой.

Марго Робби

Дженнифер Лоуренс в Dior Haute Couture

33-летняя актриса Дженнифер Лоуренс на красной дорожке премии "Оскар-2024" уважила голливудский гламур и выбрала черное платье в горошек от Dior Haute Couture без бретелей. Его отличали корсетный лиф, просторная юбка и шаль в тон, которую актриса накинула на плечи. Свой ансамбль она дополнила блестящим колье Swarovski Created Diamond с камнями разной огранки, а также с соответствующим браслетом с бриллиантами и кольцом с бриллиантом.

Ее волосы были зачесаны на боковой пробор и уложены мягкими волнами, спадающими на плечи.

Дженнифер Лоуренс

Кирстен Данст в Gucci

41-летняя актриса Кирстен Данст на красной дорожке премии "Оскар-2024" продемонстрировала роскошную простоту. Для этого случая дизайнер Сабато Де Сарно для Gucci создал платье, которое является воплощением минимализма 90-х и вневременности. Сделав акцент на исключительно плотную ткань, он исследовал силу упрощенной формы. Платье в пол с квадратным вырезом и на тонких бретелях было воплощением простоты и гламура. Темой ювелирного образа также стал минимализм: Данст выбрала бриллиантовое колье и браслеты, а также серьги от Fred Leighton. Волосы актриса уложила длинными и струящимися волнами, придав им дополнительный объем и блеск.

Кирстен Данст Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что картина "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар 2024", а также рассказывал о других победителях.