Годзилла-платье и униформа учительницы: худшие образы церемонии "Оскар 2024"

"Оскар" в этом году прошел без сюрпризов и неприятных инцидентов. А также без особой экстравагантности на красной дорожке.

Церемония "Оскар" всегда была излишне "правильной" и консервативной. Уже давно прошли те времена, когда на красной дорожке происходили модные революции, а кинозвезды выбирали наряды о которых потом говорили не один месяц. Обычно самые яркие наряды появляются позже, уже на афтерпати, которую традиционно устраивает Vanity Fair. Или на вечеринке Элтона Джона. Но хоть красная дорожка "Оскара" и обошлась без сюрпризов, но не без модных провалов. Фокус выбрал худшие наряды церемонии.

Синтия Эриво

Актриса обычно выбирает очень экстравагантные наряды, но платье темно-зеленого цвета от Louis Vuitton выглядело так, будто Синтия пыталась поддержать фильм "Годзилла".

Годзилла-платье Синтии Эриво Фото: Getty Images

А еще на редкость неудачное декольте сплюснуло ее бюст. Единственным плюсом в ее годзилла-образе оказались эффектные кольца, которые она с удовольствием демонстрировала.

Билли Айлиш

Сначала Билли эксплуатировала образ девчонки из соседнего класса, потом ненадолго ударилась в романтичные образы а ля королева выпускного, а теперь она явно в поисках нового стиля. Но нет худшего решения, чем одеваться в скрупулезно скопированные образы с подиума. Выглядит это так, будто ее стилист не захотел сам проявить фантазию, а сама певица еще не решила, что ей подходит.

Билли Айлиш в образе отличницы Фото: Getty Images

Униформа учительницы, или костюм отличницы с носочками, пиджачком и юбкой длиной ниже колена от Chanel среди роскошных нарядов смотрелся странно, а сама Билли выглядела так, будто она пришла надзирать за школьницами на выпускной. Но зато она получила свой второй "Оскар".

Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти – прекрасная комедийная актриса, но ее манера выбирать на редкость неудачные платья для "Оскара" уже стала своеобразной традицией.

Мелисса Маккарти и ее красно-малиновое безумие Фото: Getty Images

Она появилась в платье от Christian Siriano. И в нем было плохо все: от сочетания красного и малинового, до ужасного кроя.

Андреа Райзборо

Шотландка – это отличный принт и это когда-то доказал еще Александр Маккуин, сделав клетку своим фирменным знаком.

Шотландка, "укравшая" образ Андреа Райзборо Фото: Getty Images

Но бренд Loewe доказал, что большие клеточки смотрятся ужасно. Андреа Райзборо явно подозревала, как будет смотреться на фото, так что почти не улыбалась фотографам.

Эмили Блант

Эмили Блант выбрала платье от Schiaparelli. И этот выбор оказался весьма спорным. Наряд эффектного золотистого оттенка был по-своему красив, но торчащие скульптурные лямки казались очень неудобными.

Эмили Блант демонситрирует "хвост" своего платья Фото: Getty Images

А блестящие пайетки, складывающиеся в изображение трусов поверх платья, выглядели странно. Если Эмили хотела намекнуть, что нижнее белье на ней есть – то ей это удалось. А еще у платья был хвост!

Флоренс Пью

Оказалось, что торчащие лямки Эмили – были не единственными на красной дорожке. Звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью выбрала серебристое платье Del Core со скульптурным прозрачным лифом, украшенным стразами, напоминающим капли воды.

Флоренс Пью и ее "мокрый" корсет Фото: Getty Images

Пью, стиль которой разработала Ребекка Корбин Мюррей, дополнила украшениями Bulgari и туфлями на платформе Piferi. Но платье никак не польстило ее фигуре, но зато продемонстрировало, что дизайнеры и правда могут имитировать капли воды, приложив к этому максимум усилий.

Камила Алвес

Супруга Мэттью Макконахи выбрала очень эффектное платье от Versace. Но сумела его испортить на редкость безвкусным аксессуаром – а именно оперными латексными перчатками. Одно время латекс и правда слишком часто появлялся на красных дорожках, но это никак не сделало его лучше.

Камила Алвес и ее спорные перчатки Фото: Getty Images

Потому что стойкая ассоциация с эстетикой БДСМ никуда не делась. Также, как и навязчивые мысли, о том, что латекс не пропускает воздух, а значит под ним невыносимо жарко.

Ариана Гранде

Кутюрное платье Giambattista Valli, выбранное Арианой для красной дорожки, стало, пожалуй, самым спорным нарядом этой церемонии. Больше обсуждали разве что мрачный образ Versace Марго Робби. Те, кому платье Арианы понравилось, сравнивали его с розовым бутоном. Но большинство увидело в нем пуховое одеяло. Миниатюрная певица затерялась в своем наряде, и, как было видно на видео, передвигалась в нем с трудом.

Ариана Гранде и ее монументальное платье

Напомним, ранее Фокус выбирал самые красивые платья красной дорожки "Оскара". А также, хоть церемония прошла без скандалов и пощечин, но не обошлось и без конфузов. Так, актриса Лиза Коши не удержалась на своих очень высоких каблуках.