Джулия Фокс вышла в свет с обнаженной грудью

Актриса проигнорировала нижнее белье и снова смутила присутствующих чрезмерно смелым нарядом.

34-летняя итало-американская модель Джулия Фокс, которая недолго встречалась с Канье Уэстом, продолжает эпатировать публику не хуже, чем нынешняя жена рэпера Бьянка Цензори. Ее появление на 32-ой ежегодной вечеринке по случаю вручения премии Оскар Фонда Элтона Джона в Западном Голливуде – очередное тому подтверждение, пишет Daily Mail.

Знаменитость пришла на мероприятие в черном мини-платье DSQUARED2 без бюстгальтера, с двумя кисточками на сосках вместо него и едва заметными золотыми ремешками.

Посередине наряда были прозрачные вставки, а по низу — блестящая черная бахрома.

Джулия дополнила наряд черными чулками и черными туфлями с острым носком.

Волосы платинового цвета она распустила и расчесала на прямой пробор, придав им эффект мокрых с помощью специальных средств.

Что касается макияжа, то Фокс нарисовала себе стрелки-"крылья".

Из украшений модель выбрала массивные золотые браслеты и золотые серьги.

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На вечеринке Джулия отлично провела время. Она позировала с дизайнерами бренда Дэном и Дином Кейтенами, которые создали бренд DSQUARED2 в 1995 году.

Сейчас Фокс готовится к съемкам в фильме ужасов "Коза" режиссера Джордана Пила, где сыграет вместе с Марлоном Уайансом и Тайриком Уизерсом.

У Джулии также есть небольшая роль энергичного агента по недвижимости по имени Сиси в психологическом триллере Стивена Содерберга "Присутствие", который заключил дистрибьюторскую сделку с Neon в январе перед премьерой на кинофестивале "Сандэнс".

В центре 85-минутного фильма, "семья, которая переезжает в загородный дом и убеждается, что они не одиноки".

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась перед камерами в прозрачном комбинезоне.